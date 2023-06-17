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Giriş Tarihi: 17.06.2023 12:58 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 13:01

Başkan Erdoğan'dan Berlusconi için makale! 'Geride silinmez izler bıraktı'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin kendine özgü tavrıyla iş dünyasından siyasete kadar farklı kulvarlarda elde ettiği başarılarıyla gerçekten nevi şahsına münhasır bir siyasetçi olduğunu belirterek, "İtalya siyasetini uzun yıllar domine eden Berlusconi'nin geride silinmez izler bıraktığına inanıyorum." ifadesini kullandı.

AA
Başkan Erdoğan’dan Berlusconi için makale! ’Geride silinmez izler bıraktı’

"Dostum Berlusconi" sözleriyle başlayan makalede Erdoğan, Berlusconi ile ilk temaslarının 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra gerçekleştiğini anımsatarak, AK Parti iktidara geldiğinde, okuduğu bir şiirden dolayı siyasi yasaklı olduğunu ve Genel Başkan olduğu Parti'nin seçimden zaferle çıkmasına rağmen, siyaset yapma hakkının hukuksuz bir şekilde engellendiği hatırlattı.

Başkan Erdoğan’dan Berlusconi için makale! ’Geride silinmez izler bıraktı’

Türkiye içerisinde birilerinin, "bu garabeti normal gibi göstermeye çalışırken" dünyada buna ilk itiraz eden liderin Berlusconi olduğunu belirten Erdoğan, makalesine şöyle devam etti:

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Başkan Erdoğan’dan Berlusconi için makale! ’Geride silinmez izler bıraktı’

"Dostum Berlusconi bizi arayarak, seçim zaferimizi kutladı; siyasi yasağımızın kabul edilemez olduğunu ifade etti ve bizi İtalya Başbakanı sıfatıyla ülkesine davet etti. Sayın Berlusconi ile Roma'da buluştuk, Türkiye-İtalya ilişkilerinden Avrupa Birliği konularına kadar kapsamlı bir görüşme yaptık.

Başkan Erdoğan’dan Berlusconi için makale! ’Geride silinmez izler bıraktı’

Dostum Berlusconi, 'Şu anda Avrupa'daki en iyi dostunuzun evindesiniz. AB'deki başbakan dostlarımı arayacağım ve avukatlığınızı yapacağım.' dedi. Görevi boyunca da AB'ye üyelik sürecimizde ülkemize her zaman destek verdi.

Başkan Erdoğan’dan Berlusconi için makale! ’Geride silinmez izler bıraktı’

Değerli dostumun güçlü duruşu ve hakkaniyetli tavrı tam üyelik müzakere tarihinin alınmasında da belirleyici rol oynadı. Sayın Berlusconi ile iki başbakan olarak gerçekten verimli, samimi ve dostane ilişkilerimiz oldu. Türkiye-İtalya münasebetlerinin her alanda derinleşerek, tarihin en yüksek seviyesine çıkmasını sağladık.

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