Giriş Tarihi: 17.06.2023 12:58
Güncelleme Tarihi: 17.06.2023
13:01
Başkan Erdoğan'dan Berlusconi için makale! 'Geride silinmez izler bıraktı'
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin kendine özgü tavrıyla iş dünyasından siyasete kadar farklı kulvarlarda elde ettiği başarılarıyla gerçekten nevi şahsına münhasır bir siyasetçi olduğunu belirterek, "İtalya siyasetini uzun yıllar domine eden Berlusconi'nin geride silinmez izler bıraktığına inanıyorum." ifadesini kullandı.