Başkan Erdoğan’dan Berlusconi için makale! ’Geride silinmez izler bıraktı’

"Dostum Berlusconi bizi arayarak, seçim zaferimizi kutladı; siyasi yasağımızın kabul edilemez olduğunu ifade etti ve bizi İtalya Başbakanı sıfatıyla ülkesine davet etti. Sayın Berlusconi ile Roma'da buluştuk, Türkiye-İtalya ilişkilerinden Avrupa Birliği konularına kadar kapsamlı bir görüşme yaptık.