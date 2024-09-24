Başkan Erdoğan’dan BM Genel Kurulu’nda tarihi konuşma! Herkes alkışladı, İsrailli temsilci gözlerini kaçırdı

"BU VAHŞETE ORTAK OLMANIN UTANCINI DAHA NE KADAR TAŞIYACAKSINIZ?"

Hakikatin, Batı'nın savunduğunu iddia ettiği değerlerin, insanlığın daha adil bir dünyada yaşama umutlarının tek tek öldüğünü belirten Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Ey insan hakları örgütleri, Gazze'dekiler, Batı Şeria'dakiler insan değil mi? Filistin'deki çocukların okuma, yaşama, sokakta oynama hakkı yok mu? Ey uluslararası basın kuruluşları, İsrail'in canlı yayında katlettiği, ofislerini bastığı gazeteciler, sizin meslektaşınız değil mi? Ey Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Gazze soykırımının önüne geçmek için daha neyi bekliyorsunuz?