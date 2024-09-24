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Haberler Galeri Başkan Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda tarihi konuşma! Herkes alkışladı, İsrailli temsilci gözlerini kaçırdı
Giriş Tarihi: 24.09.2024 23:01 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 23:01

Başkan Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda tarihi konuşma! Herkes alkışladı, İsrailli temsilci gözlerini kaçırdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda tarihi bir konuşma gerçekleştirdi. 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ni hedef alan İsrail'in apaçık bir soykırım uyguladığını belirten Başkan Erdoğan, Netanyahu için "Hitler" benzetmesinde bulundu. Erdoğan'ın konuşması sırasında İsrail'in BM temsilcilerinin gergin tavırları dikkat çekti. İsrailli temsilcilerden birinin gözleri kaçırdığı anlar kameralara böyle yansıdı...

Başkan Erdoğan’dan BM Genel Kurulu’nda tarihi konuşma! Herkes alkışladı, İsrailli temsilci gözlerini kaçırdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını "soykırım" olarak niteledi ve BM Güvenlik Konseyi'ne seslenerek "Gazze soykırımının önüne geçmek, bu zulme, bu barbarlığa 'dur' demek için daha neyi bekliyorsunuz?" dedi.

Başkan Erdoğan’dan BM Genel Kurulu’nda tarihi konuşma! Herkes alkışladı, İsrailli temsilci gözlerini kaçırdı

"BU VAHŞETE ORTAK OLMANIN UTANCINI DAHA NE KADAR TAŞIYACAKSINIZ?"

Hakikatin, Batı'nın savunduğunu iddia ettiği değerlerin, insanlığın daha adil bir dünyada yaşama umutlarının tek tek öldüğünü belirten Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Ey insan hakları örgütleri, Gazze'dekiler, Batı Şeria'dakiler insan değil mi? Filistin'deki çocukların okuma, yaşama, sokakta oynama hakkı yok mu? Ey uluslararası basın kuruluşları, İsrail'in canlı yayında katlettiği, ofislerini bastığı gazeteciler, sizin meslektaşınız değil mi? Ey Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Gazze soykırımının önüne geçmek için daha neyi bekliyorsunuz?

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Başkan Erdoğan’dan BM Genel Kurulu’nda tarihi konuşma! Herkes alkışladı, İsrailli temsilci gözlerini kaçırdı

Filistin halkıyla birlikte kendi vatandaşlarının canını tehlikeye atan, siyasi ikbali için tüm bölgeyi savaşa sürükleyen katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz? Ey İsrail'e kayıtsız şartsız destek verenler, bu katliamı seyretmenin, bu vahşete ortak olmanın utancını daha ne kadar taşıyacaksınız?"

Başkan Erdoğan’dan BM Genel Kurulu’nda tarihi konuşma! Herkes alkışladı, İsrailli temsilci gözlerini kaçırdı

NETANYAHU'YA "HİTLER" BENZETMESİ

İsrail'in oyalama ve aldatma hamlelerine daha fazla prim verilmemesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, Netanyahu için "Hitler" benzetmesinde bulundu.

Başkan Erdoğan’dan BM Genel Kurulu’nda tarihi konuşma! Herkes alkışladı, İsrailli temsilci gözlerini kaçırdı

Başkan Erdoğan, "Bundan 70 sene önce nasıl Hitler, insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa, Netanyahu ve cinayet şebekesi de insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır." dedi.

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