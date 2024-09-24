Başkan Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda tarihi konuşma! Herkes alkışladı, İsrailli temsilci gözlerini kaçırdı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda tarihi bir konuşma gerçekleştirdi. 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ni hedef alan İsrail'in apaçık bir soykırım uyguladığını belirten Başkan Erdoğan, Netanyahu için "Hitler" benzetmesinde bulundu. Erdoğan'ın konuşması sırasında İsrail'in BM temsilcilerinin gergin tavırları dikkat çekti. İsrailli temsilcilerden birinin gözleri kaçırdığı anlar kameralara böyle yansıdı...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:13
01:42
36:51
02:39
Başkan Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda tarihi mesajlar! 24.09.2024 | 18:39
04:48
11:37
Başkan Erdoğan'dan F-16 açıklaması | Video 24.09.2024 | 08:49
02:52
10:16
09:02
A Haber canlı yayında alarm sesleri! 23.09.2024 | 20:57
00:26
Otoyolu kapatıp halay çektiler! İzmit’te skandal görüntüler 23.09.2024 | 19:15
00:45
Şehit Şeyda Yılmaz’ı öldüren şüpheliye tutuklama talebi 23.09.2024 | 17:47
15:46
06:16
04:51
Lübnan- İsrail- Irak üçgeninde sıcak saatler! 22.09.2024 | 23:44
00:25
Ardahan kent merkezinde yılkı atları görsel şölen oluşturdu 22.09.2024 | 22:23
01:13
Başkan Erdoğan Türkevi'nin önünde yoğun ilgiyle karşılandı | Video 22.09.2024 | 09:31
15:54
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail terör örgütü gibi saldırıyor 21.09.2024 | 13:33
00:31
Bölücü terör örgütüne operasyon: Havalimanında yakalandı 21.09.2024 | 11:21
01:05
'Kuyu-27' operasyonu: 32 şüpheli yakalandı 21.09.2024 | 08:23