Başkan Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda tarihi konuşma! Herkes alkışladı, İsrailli temsilci gözlerini kaçırdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda tarihi bir konuşma gerçekleştirdi. 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ni hedef alan İsrail'in apaçık bir soykırım uyguladığını belirten Başkan Erdoğan, Netanyahu için "Hitler" benzetmesinde bulundu. Erdoğan'ın konuşması sırasında İsrail'in BM temsilcilerinin gergin tavırları dikkat çekti. İsrailli temsilcilerden birinin gözleri kaçırdığı anlar kameralara böyle yansıdı...