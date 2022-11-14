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Haberler Galeri Batı medyasının kirli yüzü! Alman televizyon kanalından İstiklal'deki saldırı ile ilgili algı operasyonu...
Giriş Tarihi: 14.11.2022 16:26 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 16:51

Batı medyasının kirli yüzü! Alman televizyon kanalından İstiklal'deki saldırı ile ilgili algı operasyonu...

İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen hain saldırı yabancı basında geniş yer buldu. Ancak bazı yayın organları hain saldırı üzerinden algı operasyonuna girişti. ABD merkezli New York Times gazetesi, hain saldırı üzerinden Türkiye nefretini bir kez daha kusmuş ve olayı turizm ile ilintili bularak skandal bir başlık atmıştı. Bu haberin yankıları sürerken bir skandal da Alman televizyon kanalından geldi.

Batı medyasının kirli yüzü! Alman televizyon kanalından İstiklal’deki saldırı ile ilgili algı operasyonu...

Türkiye dün İstiklal Caddesi'nde yaşanan terör saldırısı ile sarsıldı. 6 vatandaşın hayatını kaybettiği 81 kişinin ise yaralandığı alçak saldırıya ilişkin ABD ve Alman basınında skandal haberler yer aldı.

Batı medyasının kirli yüzü! Alman televizyon kanalından İstiklal’deki saldırı ile ilgili algı operasyonu...

ALMAN TELEVİZYON KANALINDAN KİRLİ ALGI OPERASYONU

Alman televizyon kanalı Phoenix'teki haberde kirli bir algı operasyonu YAPILDI.. Kanlı terör saldırısını terör örgütünün gerçekleştirdiği belirtilmeyen haberde, sunucunun "Türkiye'nin iç siyaseti için şimdi bu ne anlama gelebilir? Yetkililerin Kürtlere karşı daha sert adımlar atacağını düşünebilir miyiz?" sorusu soruldu.

Alman TV kanalından kirli algı operasyonu! İstanbul'daki hain saldırı ile ilgili skandal yayın | Video

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Batı medyasının kirli yüzü! Alman televizyon kanalından İstiklal’deki saldırı ile ilgili algı operasyonu...

İstiklal Caddesi'ndeki muhabir ise "Evet bunu öyle görebiliriz. 2015 seçimlerinde de maalesef benzer senaryolar görmüştük. Hem Meclisteki Kürt partisi hem PKK terör örgütüne karşı iç siyasi çatışmanın yaşanacağını düşünebiliriz. Bu oldukça kesin." yanıtını verildi.

Batı medyasının kirli yüzü! Alman televizyon kanalından İstiklal’deki saldırı ile ilgili algı operasyonu...

NY TIMES'DAN TEPKİ ÇEKEN HABER

NY Times gazetesi, okuyuculara İstanbul'daki saldırı haberini servis ederken, "Her yıl dünyanın dört bir yanından Türkiye'yi ziyaret eden on milyonlarca turistin çoğu, Pazar günkü bombalamanın gerçekleştiği bölgede vakit geçiriyor" ifadelerini kullandı.

Batı medyasının kirli yüzü! Alman televizyon kanalından İstiklal’deki saldırı ile ilgili algı operasyonu...

BİR SKANDALA DAHA İMZA ATTILAR

Tepki almasına rağmen paylaşımını kaldırmayan gazete bir skandala daha imza attı.

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