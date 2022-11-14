Giriş Tarihi: 14.11.2022 16:26
Güncelleme Tarihi: 14.11.2022
16:51
Batı medyasının kirli yüzü! Alman televizyon kanalından İstiklal'deki saldırı ile ilgili algı operasyonu...
İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen hain saldırı yabancı basında geniş yer buldu. Ancak bazı yayın organları hain saldırı üzerinden algı operasyonuna girişti. ABD merkezli New York Times gazetesi, hain saldırı üzerinden Türkiye nefretini bir kez daha kusmuş ve olayı turizm ile ilintili bularak skandal bir başlık atmıştı. Bu haberin yankıları sürerken bir skandal da Alman televizyon kanalından geldi.