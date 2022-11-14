Batı medyasının kirli yüzü! Alman televizyon kanalından İstiklal’deki saldırı ile ilgili algı operasyonu...

İstiklal Caddesi'ndeki muhabir ise "Evet bunu öyle görebiliriz. 2015 seçimlerinde de maalesef benzer senaryolar görmüştük. Hem Meclisteki Kürt partisi hem PKK terör örgütüne karşı iç siyasi çatışmanın yaşanacağını düşünebiliriz. Bu oldukça kesin." yanıtını verildi.