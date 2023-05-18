Batı’nın batı’şı! Erdoğan’ın stratejisi Batı’nın oyunların altüst etti!

14 Mayıs seçimleri öncesi tarafsızlığı bir kenara bırakıp Erdoğan nefreti pompalayan Batı medyasının hayalleri suya düştü. Erdoğan'ın yenilmesini isteyen Batı'ya en büyük dersi Türk halkı sandıkta verdi. Böylece ortaya çıkan tablo gösterdi ki Erdoğan'ın stratejisi Batı'nın küresel çaptaki gücünü alt etti. Erdoğan, izlediği tarihsel strateji sayesinde en zayıf göründüğü zamanlarda bile girdiği bütün mücadelelerden zaferle ayrılmasını bildi. SABAH Yazarı Bercan Tutar, Erdoğan'ın yıkılmazlığı ve Batı'nın batışını yazdı