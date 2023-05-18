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Giriş Tarihi: 18.05.2023 07:57 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 07:57

Batı'nın batı'şı! Erdoğan'ın stratejisi Batı'nın oyunların altüst etti!

14 Mayıs seçimleri öncesi tarafsızlığı bir kenara bırakıp Erdoğan nefreti pompalayan Batı medyasının hayalleri suya düştü. Erdoğan'ın yenilmesini isteyen Batı'ya en büyük dersi Türk halkı sandıkta verdi. Böylece ortaya çıkan tablo gösterdi ki Erdoğan'ın stratejisi Batı'nın küresel çaptaki gücünü alt etti. Erdoğan, izlediği tarihsel strateji sayesinde en zayıf göründüğü zamanlarda bile girdiği bütün mücadelelerden zaferle ayrılmasını bildi. SABAH Yazarı Bercan Tutar, Erdoğan'ın yıkılmazlığı ve Batı'nın batışını yazdı

BERCAN TUTAR
Batı’nın batı’şı! Erdoğan’ın stratejisi Batı’nın oyunların altüst etti!

14 Mayıs seçimlerinden sonra ortaya çıkan tablo her açıdan Sayın Erdoğan'ın Batılı düşmanlarının hezimetini simgeliyor.
Görünen o ki Erdoğan'ın stratejisi Batı'nın küresel çaptaki gücünü yine alt etmeyi başardı.

Batı’nın batı’şı! Erdoğan’ın stratejisi Batı’nın oyunların altüst etti!

Bu da bize stratejinin ne kadar hayati bir silah olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

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Batı’nın batı’şı! Erdoğan’ın stratejisi Batı’nın oyunların altüst etti!

ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nde uluslararası siyaset dersi veren Profesör Hal Brands'ın da işaret ettiği gibi ulusların kaotik bir dünyada veya kritik geçiş süreçlerinde belli bir bilinçle hareket etmelerini sağlayan en önemli unsurdur strateji.

Batı’nın batı’şı! Erdoğan’ın stratejisi Batı’nın oyunların altüst etti!

Strateji olmadan eylem rastgele, yönsüz ve amaçsızdır. Stratejiniz yoksa sahip olduğunuz güç ve avantajlar bir hedefe ulaşmak için konuşlandırılmak yerine israf edilir.

Batı’nın batı’şı! Erdoğan’ın stratejisi Batı’nın oyunların altüst etti!

Devletler ve hatta en büyük imparatorluklar dahi eğer iyi bir stratejiden yoksunlarsa ancak bir süre hayatta kalabilirler.
Hiçbiri strateji olamadan uzun süre gelişemez.

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