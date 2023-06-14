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Haberler Galeri Beyaz Saray’da düzenlenen ‘LGBT partisi’ne tepki yağıyor! Çocukları hedef almışlardı: Elon Musk ‘tan olay sözler!
Giriş Tarihi: 14.06.2023 13:00 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 13:06

Beyaz Saray’da düzenlenen ‘LGBT partisi’ne tepki yağıyor! Çocukları hedef almışlardı: Elon Musk ‘tan olay sözler!

Son dakika haberi: Küresel sermayenin desteğiyle her geçen gün büyüyen, sosyal medyada ve dijital platformlarda virüs gibi yayılan LGBT lobisine tepki büyüyor. Kendi propagandalını yapmak için her türlü dijital platformu ele geçiren LGBT lobisi, son olarak Beyaz Saray'da boy gösterdi. ABD'nin başkenti Washington'da Joe Biden ev sahipliğinde düzenlenen LGBT partisinde yaşanan skandalın ardından olaya tepki yağdı. Twitter CEO'su Elon Musk Beyaz Saray'ı hedef alan açıklamalarıyla büyük destek gördü.

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Beyaz Saray’da düzenlenen ‘LGBT partisi’ne tepki yağıyor! Çocukları hedef almışlardı: Elon Musk ‘tan olay sözler!

Son dakika haberi: LGBT lobisi, küresel sermayenin de desteğiyle propaganda çalışmalarını giderek artırıyor. Sosyal medya ve dijital platformlar aracılığıyla propagandaya imza atan LGBT lobisi, birçok ülkede ilkokul seviyelerine kadar ulaştı. Çocukları ve aile yapısını hedef alan bir yaklaşımla bir virüs gibi yayılan LGBT lobisi, sözde "onur haftası" bahanesiyle birçok etkinliğe imza atıyor.

Beyaz Saray’da düzenlenen ‘LGBT partisi’ne tepki yağıyor! Çocukları hedef almışlardı: Elon Musk ‘tan olay sözler!

SAPKIN ETKİNLİKLER BEYAZ SARAY'A KADAR TAŞINDI

Son olarak ABD'nin başkenti Washington'da akılalmaz görüntüler yaşandı. ABD Başkan Joe Biden'ın katılımıyla Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlenen LGBT partisinde tartışma yaratan görüntüler kaydedildi.

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Beyaz Saray’da düzenlenen ‘LGBT partisi’ne tepki yağıyor! Çocukları hedef almışlardı: Elon Musk ‘tan olay sözler!

BİDEN'DAN TAM DESTEK

Etkinliğinde Biden, LGBT'lilere övgüler yağdırırken yeni yasaların çıkacağının sinyallerini de vermiş, "Bazı eyaletlerde trans çocukları hedef alan yüzlerce kalpsiz yasaya karşı direnmemiz lazım" ifadeleriyle LGBT lobisinin arkasında olduğunu açıkça belirtmişti.

Beyaz Saray’da düzenlenen ‘LGBT partisi’ne tepki yağıyor! Çocukları hedef almışlardı: Elon Musk ‘tan olay sözler!

Beyaz Saray'da gerçekleşen ve çok sayıda LGBT'linin katıldığı sözde "onur haftası" partisi, büyük olay yarattı. Ülkede okullardan ve kiliselere kadar çocuklara dayatılan LGBT zihniyetine ev sahipliği yapan Beyaz Saray'daki etkinlikte Joe Biden'ın tavırları tepki toplamıştı.

Beyaz Saray’da düzenlenen ‘LGBT partisi’ne tepki yağıyor! Çocukları hedef almışlardı: Elon Musk ‘tan olay sözler!

. Beyaz Saray'ın resmi sosyal medya hesabında da destek paylaşımları yapılmıştı.

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