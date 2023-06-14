Giriş Tarihi: 14.06.2023 13:00 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 13:06

Beyaz Saray’da düzenlenen ‘LGBT partisi’ne tepki yağıyor! Çocukları hedef almışlardı: Elon Musk ‘tan olay sözler!

Son dakika haberi: Küresel sermayenin desteğiyle her geçen gün büyüyen, sosyal medyada ve dijital platformlarda virüs gibi yayılan LGBT lobisine tepki büyüyor. Kendi propagandalını yapmak için her türlü dijital platformu ele geçiren LGBT lobisi, son olarak Beyaz Saray'da boy gösterdi. ABD'nin başkenti Washington'da Joe Biden ev sahipliğinde düzenlenen LGBT partisinde yaşanan skandalın ardından olaya tepki yağdı. Twitter CEO'su Elon Musk Beyaz Saray'ı hedef alan açıklamalarıyla büyük destek gördü.