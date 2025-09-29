Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 29.09.2025 15:49

Beyaz Saray’da Netanyahu’ya ilk ciddi baskı: Eğer Gazze’de ateşkesi kabul etmezse…

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bugün Washington'da bir araya gelecek. Axios haber sitesi, görüşmede Trump'ın Siyonist lidere Gazze'de ateşkese varılması için baskı yapacağını iddia etti.

ABD merkezli Axios sitesinde yer alan haberde, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında bugün Beyaz Saray'daki görüşmede Gazze'de ateşkese varılması için sunulan teklifin ele alınacağı belirtildi.

"İLK KEZ NETANYAHU'YA BASKI YAPILACAK"

Adı açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberde, Trump'ın Beyaz Saray koltuğuna oturduktan bu yana Gazze'de ateşkese varılması için "ilk kez Netanyahu'ya baskı yapacağı" savunuldu.

Trump'ın Netanyahu'ya ateşkes teklifini kabul etmesi halinde İsrail'in ABD kamuoyuyla "anlaşmazlık yaşama riski" ve daha da fazla uluslararası izolasyonla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunacağı ifade edildi.

"TRUMP SİHRİNİ GÖSTERMELİ"

Planı dair detaylara vakıf Trump'ın danışmanlarından biri, Arap ülkelerinin Gazze'deki ateşkes teklifi üzerinde "yüzde yüz anlaştığı" aktararak, "Şimdi Başkan'ın (Trump) Netanyahu üzerinde 'sihrini' göstermesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

SİYONİST LİDER TEKLİFİ KABUL ETMEZSE…

Söz konusu danışman, ateşkes teklifini kabul etmemesi halinde Netanyahu'nun Gazze'deki "savaşın devam etmesinden sorumlu tutulacağını" kaydetti.

Haberde, Trump'ın Gazze'deki saldırılar nedeniyle kamuoyu önünde Netanyahu'yu suçlamadığına işaret edilirken, İsrail Başbakanı'nın söz konusu teklifi reddetmesi durumunda ABD Başkanı'nın tavrının "değişebileceğine" işaret edildi.

TRUMP'IN GAZZE PLANI BASINA SIZDI

Trump'ın planı hakkında basına sızan bilgilere göre, Hamas ve İsrail kabul ettikten sonra saldırılar duracak ve 48 saat sonra Gazze'deki sağ ve ölü tüm İsrailli esirler teslim edilecek.

Gazze, teknokratlardan oluşan bir geçici yönetim tarafından yönetilecek, bir barış gücü ile güvenlik sağlanacak ve güvenliğin sağlandığı alanlardan İsrail ordusu kademeli olarak tamamen çekilecek.

Geçici yönetim, Gazze'yi, Ramallah yönetimi gerekli reformları yaptıktan sonra buraya devredecek. Hamas silah bırakacak ve İsrail bölgede kalmak isteyen Hamas yöneticilerine dokunamayacak, başka ülkelere gitmek isteyen yöneticilere izin verilecek.

Gazze'deki Filistinlilerin bölgede kalması teşvik edilecek, göçe zorlanmayacak. Yine de gitmek isteyenler gitse bile geri dönebilecek.

GÖRÜŞME TSİ 18.00'DE

Trump'ın, Netanyahu'yu TSİ 18.00'de kabul etmesi bekleniyor. Beyaz Saray'ın takviminde, görüşmenin 2 saat planlandığı ve ortak basın açıklaması yapılacağı kaydedildi.