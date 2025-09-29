Beyaz Saray’da Netanyahu’ya ilk ciddi baskı: Eğer Gazze’de ateşkesi kabul etmezse…

TRUMP'IN GAZZE PLANI BASINA SIZDI

Trump'ın planı hakkında basına sızan bilgilere göre, Hamas ve İsrail kabul ettikten sonra saldırılar duracak ve 48 saat sonra Gazze'deki sağ ve ölü tüm İsrailli esirler teslim edilecek.

Gazze, teknokratlardan oluşan bir geçici yönetim tarafından yönetilecek, bir barış gücü ile güvenlik sağlanacak ve güvenliğin sağlandığı alanlardan İsrail ordusu kademeli olarak tamamen çekilecek.

Geçici yönetim, Gazze'yi, Ramallah yönetimi gerekli reformları yaptıktan sonra buraya devredecek. Hamas silah bırakacak ve İsrail bölgede kalmak isteyen Hamas yöneticilerine dokunamayacak, başka ülkelere gitmek isteyen yöneticilere izin verilecek.

Gazze'deki Filistinlilerin bölgede kalması teşvik edilecek, göçe zorlanmayacak. Yine de gitmek isteyenler gitse bile geri dönebilecek.

GÖRÜŞME TSİ 18.00'DE

Trump'ın, Netanyahu'yu TSİ 18.00'de kabul etmesi bekleniyor. Beyaz Saray'ın takviminde, görüşmenin 2 saat planlandığı ve ortak basın açıklaması yapılacağı kaydedildi.