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Buraya girmeye çalışmayın! İçeriyi görmek isteyenler bakın neyle karşılaştı...

asla göremeyeceğimiz yerlerin olduğunu biliyor musunuz? Bu yerlere gitseniz de içeri giremiyorsunuz. Hemen hemen hepsinin kendince bazı şartları ve gerekçeleri var. İşte o yerler...

Giriş Tarihi: 29.11.2019 11:36 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 11:44
Buraya girmeye çalışmayın! İçeriyi görmek isteyenler bakın neyle karşılaştı...

Dünya üzerinde bazı yerler var ki buralara sadece belirli kişiler girebiliyor, Herkes ziyaret edemiyor. Bazılarının belirli şartları var, bazıları ise tamamen yasaklanmış. İşte o yerler...

Buraya girmeye çalışmayın! İçeriyi görmek isteyenler bakın neyle karşılaştı...

WHITE'S GENTLEMEN'S CLUB

Londra'nın en eski ve özel kulübü, 18. yüzyılda popüler hale gelmiş bu kulübün üyeleri zengin ünlü ve soylu insanlar. Sıradan insanların bu kulübe girmesi yasak.

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Buraya girmeye çalışmayın! İçeriyi görmek isteyenler bakın neyle karşılaştı...

ÇİN HALK CUMHURİYETİ'NDEKİ IN SHI HUANG TÜRBESİ

1974'te 'nin Shaanxi eyaletine bağlı Xi'an yakınlarında bir çiftçi tarafından bulunan, her birinin yüz ifadesi farklı olan ve büyük bir gizem taşıyan binlerce adet toprak askerin bulunduğu bu mekana girişler ve araştırmalar Çin Halk Cumhuriyeti tarafından kısıtlanmıştır.

Buraya girmeye çalışmayın! İçeriyi görmek isteyenler bakın neyle karşılaştı...

Bu gizemli heykellerin "İlklerin imparatoru" olarak bilinen Şi Huang'ın mezarını koruduğuna inanılmaktadır.

Buraya girmeye çalışmayın! İçeriyi görmek isteyenler bakın neyle karşılaştı...

Boyları 183-195 santimetre arasında değişen toprak askerlerin bulunduğu kazı alanında çoğu hala toprak altında 8.000 asker, 520 atıyla birlikte 130 savaş arabası, 150 süvari atı bulunduğu tahmin edilmektedir.

Buraya girmeye çalışmayın! İçeriyi görmek isteyenler bakın neyle karşılaştı...

RUSYA'DAKİ MEZHGORYE BÖLGESİ

Mezhgorye Rusya'da bulunan bir kasaba. Bu kasabadaki insanların Yamantaw dağında gizli işler yaptığına inanılıyor. Çünkü dışarıdan hiç kimse bu kasabaya giremiyor. Çevre bölgelerdeki anormal, dev kraterlerin varlığı da burada yıllardır nükleer çalışmaların yapıldığını işaret etmekte.

Kasabanın çok eski bir geçmişi de yok, 1979 yılında kurulmuş. Yamantaw dağı 1,640 metre yüksekliği ile Uralların en yüksek dağı ve bu bölgede Amerika tarafından desteklenen bir nükleer tesisin bulunduğu tahmin ediliyor. Amerikalılara bu kasabanın ne amaçla kullanıldığı sorulduğunda, Amerikan yetkililer, bu bölgenin birçok farklı şey olarak kullanıldığını söylemiş : Rus hazinelerinin saklandığı bir depo, yemek deposu ve nükleer bir tehdit altında kalınırsa , liderlerin saklanabileceği bir sığınak. Sonuç olarak Mezhgorye bölgesi bu dünya için dev bir sır olmaya devam ediyor.

Buraya girmeye çalışmayın! İçeriyi görmek isteyenler bakın neyle karşılaştı...

39. ODA

Burası 'nin en gizli kuruluşlarından biri. Kuzey Kore'nin kurucusu olan Kim Il-Sung'un ölümünden sonra başa geçen oğlu ve ailesinin paralarını kontrol etmek amacı ile kurulmuştur.

Kuzey Kore'de bütün Televizyon ve radyo kanalları tamamen devletin kontrolü altındadır ve bu aygıtlarla beyni yıkanan vatandaşların internet kullanması yasaktır. İnternetin bile yasak olduğu diktatörlükle yönetilen Kuzey Kore'de kara para aklama ve yolsuzluk gibi işlerin hükümet eliyle sürdürüldüğü düşünülen Büro 39'a girmenin cezası ölümdür ve ceza giren kişinin ailesine de uygulanır.

Söylenenlere göre burda İsviçre'den para transerferleri ve sahtecilik yapılıyormuş. Diğer iddalara göre de burdan tüm dünyaya uyuşturucu kaçakçılığının da yapıldığı söyleniyor. Kuzey Kore bu iddiaların hepsini reddetmiş olsa da 39. Oda'ya giriş tamamen yasak !

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