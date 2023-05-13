CHP’li Çeviköz’den Batı’ya itaat mesajları: Bu kez gündeminde Yunanistan ve Kıbrıs var...

ABD ve Batı medyası tarafsızlığı rafa kaldırıp açık açık Erdoğan düşmanlığını kapaklarına taşırken Batı'ya biat etme sözü veren 7'li koalisyonun bu yöndeki çalışmaları da sürüyor. Geçtiğimiz günlerde The Economist'e yazan Kılıçdaroğlu açık açık Batı'ya "Siz ne derseniz o" sözünü vermişti. Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanı Ünal Çeviköz de Batı basınına benzer açıklamalarda bulunmuştu. Yunan Etnos'a konuşan Çeviköz'ün gündeminde bu kez Yunanistan ve Kıbrıs meseleleri vardı.