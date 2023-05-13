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Haberler Galeri CHP'li Çeviköz'den Batı'ya itaat mesajları: Bu kez gündeminde Yunanistan ve Kıbrıs var...
Giriş Tarihi: 13.05.2023 10:34 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 10:34

CHP'li Çeviköz'den Batı'ya itaat mesajları: Bu kez gündeminde Yunanistan ve Kıbrıs var...

The Economist'e "Siz ne derseniz o" sözü veren Kemal Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanı Ünal Çeviköz, Yunan basınına konuştu. Batı medyasına daha önce verdiği demeçlerde, Suriye'ye yapılan askeri operasyonların durdurulacağını söylemişti. Seçime saatler kala Yunan basınına konuşan Çeviköz, seçimi kazanmaları halinde Yunanistan ve Kıbrıs ile ilişkiller konusunda atacakları adımları anlattı.

CHP’li Çeviköz’den Batı’ya itaat mesajları: Bu kez gündeminde Yunanistan ve Kıbrıs var...

ABD ve Batı medyası tarafsızlığı rafa kaldırıp açık açık Erdoğan düşmanlığını kapaklarına taşırken Batı'ya biat etme sözü veren 7'li koalisyonun bu yöndeki çalışmaları da sürüyor. Geçtiğimiz günlerde The Economist'e yazan Kılıçdaroğlu açık açık Batı'ya "Siz ne derseniz o" sözünü vermişti. Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanı Ünal Çeviköz de Batı basınına benzer açıklamalarda bulunmuştu. Yunan Etnos'a konuşan Çeviköz'ün gündeminde bu kez Yunanistan ve Kıbrıs meseleleri vardı.

CHP’li Çeviköz’den Batı’ya itaat mesajları: Bu kez gündeminde Yunanistan ve Kıbrıs var...

İsviçre'de yayın yapan bir gazeteye konuşan Çeviköz, Türkiye'nin dış politikasına yönelik yaptığı açıklamalarında 'Suriye askeri operasyonların duracağını' söylemiş, , 'Batı toplumunun benzer düşünen bir üyesi olmak istiyoruz' mesajımı vermişti.

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CHP’li Çeviköz’den Batı’ya itaat mesajları: Bu kez gündeminde Yunanistan ve Kıbrıs var...

Kendi çıkarlarını ne olursa olsun koruyan Türkiye'nin yerine Batı'ya itaat eden bir dış politika izleyeceğini açık açık dile getiren Çeviköz, Yunan basınına da benzer açıklamalarda bulundu.

CHP’li Çeviköz’den Batı’ya itaat mesajları: Bu kez gündeminde Yunanistan ve Kıbrıs var...

Etnos, 7'li koalisyonun bilinmeyen bir denklen olduğunu yazsa da muhalefetin Batı ile ilişkileri düzeltme sözü vermesinin kendi çıkarlarına uygun olduğunu belirtti.

CHP’li Çeviköz’den Batı’ya itaat mesajları: Bu kez gündeminde Yunanistan ve Kıbrıs var...

Kılıçdaroğlu'nun en büyük vaadi 'Yunanistan ile yakınlaşma' olduğunu yazan gazeteye konuşan Çeviköz, 'Çözemediğimiz sorunlar varsa da ortak irade ile nasıl çözeceğimize karar verebiliriz' dedi.

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