Giriş Tarihi: 13.05.2023 10:34
Güncelleme Tarihi: 13.05.2023
10:34
CHP'li Çeviköz'den Batı'ya itaat mesajları: Bu kez gündeminde Yunanistan ve Kıbrıs var...
The Economist'e "Siz ne derseniz o" sözü veren Kemal Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanı Ünal Çeviköz, Yunan basınına konuştu. Batı medyasına daha önce verdiği demeçlerde, Suriye'ye yapılan askeri operasyonların durdurulacağını söylemişti. Seçime saatler kala Yunan basınına konuşan Çeviköz, seçimi kazanmaları halinde Yunanistan ve Kıbrıs ile ilişkiller konusunda atacakları adımları anlattı.