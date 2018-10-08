Çin takvimi ile bebeğinizin cinsiyetini öğrenebilirsiniz...

Çin takvimi ile ilgili o ayrıntı bir anda en çok merak edilen konular arasında yer aldı... Acaba kız mı, erkek mi? Bebek bekleyen anne babaların en çok merak ettiği konudur bebeğin cinsiyeti. Normal şartlar altında bebeğin cinsiyetini öğrenebilmeniz için 12.-15 hafta arasına kadar beklemeniz gerekir. Peki, bebeğin cinsiyetini belirlemede yüzyıllardır kullanılan Çin takvimi yöntemi ile bebeğin cinsiyeti belirlenir mi? Çin takvimi ile bebeğin cinsiyeti nasıl hesaplanır? Çin takvimi doğru sonuçlar verir mi? Çin takvimi nedir? Çin takvimi, Çin inanışlarına göre hazırlanmış tıbbı olmayan ve yaklaşık 700 yıldan beri kullanılan bir yöntemdir. Günümüzde genellikle eğlence amaçlı kullanılsa da oldukça popüler bir hesaplama yöntemidir.