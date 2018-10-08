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  • Çin takvimi ile bebeğinizin cinsiyetini öğrenebilirsiniz...

takvimi ile bebeğinizin cinsiyetini öğrenebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 08.10.2018 15:34 Güncelleme Tarihi: 08.10.2018 15:46
Çin takvimi ile bebeğinizin cinsiyetini öğrenebilirsiniz...

takvimi ile ilgili o ayrıntı bir anda en çok merak edilen konular arasında yer aldı...

Çin takvimi ile bebeğinizin cinsiyetini öğrenebilirsiniz...

Acaba kız mı, erkek mi? Bebek bekleyen anne babaların en çok merak ettiği konudur bebeğin cinsiyeti.

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Çin takvimi ile bebeğinizin cinsiyetini öğrenebilirsiniz...

Normal şartlar altında bebeğin cinsiyetini öğrenebilmeniz i 12.-15 hafta arasına kadar beklemeniz gerekir.

Çin takvimi ile bebeğinizin cinsiyetini öğrenebilirsiniz...

Peki, bebeğin cinsiyetini belirlemede yüzyıllardır kullanılan takvimi yöntemi ile bebeğin cinsiyeti belirlenir mi?

Çin takvimi ile bebeğinizin cinsiyetini öğrenebilirsiniz...

takvimi ile bebeğin cinsiyeti nasıl hesaplanır? Çin takvimi doğru sonuçlar verir mi?

Çin takvimi ile bebeğinizin cinsiyetini öğrenebilirsiniz...

takvimi nedir?
Çin takvimi, Çin inanışlarına göre hazırlanmış tıbbı olmayan ve yaklaşık 700 yıldan beri kullanılan bir yöntemdir.

Çin takvimi ile bebeğinizin cinsiyetini öğrenebilirsiniz...

Günümüzde genellikle eğlence amaçlı kullanılsa da oldukça popüler bir hesaplama yöntemidir.

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