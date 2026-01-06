Çin ve Rusya ABD’ye karşı saldırganlaşacak mı? Maduro’nun kaçırılışı dönüm noktası! Dünya basını o detaya dikkat çekti

Yargıç Hellerstein de "bunun adil bir yargılama süreci olacağını" öne sürerek, Maduro'ya yöneltilen iddianameyi okudu. Maduro'nun eşi Cilia Flores de kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek "tamamen masum" olduğunu belirtti.

The New York Times gazetesinin haberine göre, Maduro, mahkeme salonundan ayrılırken "Ben bir savaş esiriyim." dedi.