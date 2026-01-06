Haberler
Çin ve Rusya ABD'ye karşı saldırganlaşacak mı? Maduro’nun kaçırılışı dönüm noktası! Dünya basını o detaya dikkat çekti
Giriş Tarihi: 06.01.2026 10:45
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 11:28
ABD'nin geçtiğimiz günlerde düzenlediği operasyonla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in Caracas'tan alınarak New York'a götürülmesi, yalnızca iki ülke arasında değil küresel güç dengelerinde de yeni bir fay hattı oluşturdu. Dünya medyası, Washington'un bu adımının Moskova ve Pekin'i kendi etki alanlarında daha saldırgan hamlelere teşvik edebileceğine dikkat çekerken, Ukrayna, Tayvan ve Güney Çin Denizi gibi kırılgan bölgelerde tansiyonun yükselebileceği uyarıları yapılıyor. İşte çeşitli haber kuruluşlarından ABD-Venezuela gerilimi hakkında çarpıcı değerlendirmeler…