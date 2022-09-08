Giriş Tarihi: 08.09.2022 15:45 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 15:47

DİKKAT: WhatsApp’ta büyük açık… Tek bir mesajla her şeyinizi ele geçirebiliyorlar!

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yaptığı güncellemelerle bünyesine yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Son olarak ücretli özellik haberleriyle gündeme gelen WhatsApp için kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir uyarı yapıldı. Buna göre, kötü niyetli saldırganların uygulamanın kontrolünü ele geçirebilecekleri bir açık bulunuyor. Aman dikkat! Tarafınıza gelen tek bir mesajla hesabınızı kaybedebilirsiniz. Peki, WhatsApp'taki bu tehlike nedir? Hackerlar nasıl bir yöntem izliyor? İşte o uyarı...