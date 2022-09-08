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Haberler Galeri DİKKAT: WhatsApp’ta büyük açık… Tek bir mesajla her şeyinizi ele geçirebiliyorlar!
Giriş Tarihi: 08.09.2022 15:45 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 15:47

DİKKAT: WhatsApp’ta büyük açık… Tek bir mesajla her şeyinizi ele geçirebiliyorlar!

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yaptığı güncellemelerle bünyesine yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Son olarak ücretli özellik haberleriyle gündeme gelen WhatsApp için kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir uyarı yapıldı. Buna göre, kötü niyetli saldırganların uygulamanın kontrolünü ele geçirebilecekleri bir açık bulunuyor. Aman dikkat! Tarafınıza gelen tek bir mesajla hesabınızı kaybedebilirsiniz. Peki, WhatsApp'taki bu tehlike nedir? Hackerlar nasıl bir yöntem izliyor? İşte o uyarı...

DİKKAT: WhatsApp’ta büyük açık… Tek bir mesajla her şeyinizi ele geçirebiliyorlar!

Ücretsiz mesajlaşma uygulaması WhatsApp, dünyanın en çok tercih edilen sohbet platformlarının başında geliyor.

DİKKAT: WhatsApp’ta büyük açık… Tek bir mesajla her şeyinizi ele geçirebiliyorlar!

Kullanıcılarına mesajlaşma, sesli ve görüntülü konuşma ve medya alışverişi imkanı sunan WhatsApp, sık sık yaptığı güncellemelerle bünyesine yeni özellikler eklemeyi sürdürüyor.

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DİKKAT: WhatsApp’ta büyük açık… Tek bir mesajla her şeyinizi ele geçirebiliyorlar!

2 milyarı aşan kullanıcısı bulunan uygulama, haliyle kötü niyetli saldırganların hedefinde yer alıyor.

DİKKAT: WhatsApp’ta büyük açık… Tek bir mesajla her şeyinizi ele geçirebiliyorlar!

Geçtiğimiz dönemlerde WhatsApp, hesabınızı ele geçirmeye çalışan zararlı yazılımlar ve uygulama üzerinden yayılmayı amaçlayan virüsler gibi haberler ile gündeme gelmişti.

DİKKAT: WhatsApp’ta büyük açık… Tek bir mesajla her şeyinizi ele geçirebiliyorlar!

Kullanıcılar, uygulama üzerinden siber saldırılara maruz kalmış ve tehlikeli virüs yazılımları ile güvenlik problemleri yaşamışlardı.

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