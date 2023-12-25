Giriş Tarihi: 25.12.2023 14:43 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 14:46

Dünya bu sözleri konuşuyor! 'Madam Soykırım'

Avrupa Parlamentosunun (AP) İrlandalı Sol Grup üyesi Clare Daly'nin, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e tepkisi viral oldu. Avrupa'nın sözde demokrasi savunuculuğuna tepki gösteren Daly, "Yurttaşlardan tek bir oy bile almadan iktidara gelen ve son iki ayını seçilmiş hükümetlerin dış politikalarını etkisiz hale getirmek için harcayan bu kişi, çocuklardan oluşan bir şehri yerle bir ederken 'gerçek bir demokrasi' olarak adlandırdığı vahşi bir apartheid rejimini alkışlıyor. Bunun gibi demokrasi savunucularına, hayır, teşekkürler." dedi.