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Giriş Tarihi: 25.12.2023 14:43 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 14:46

Dünya bu sözleri konuşuyor! 'Madam Soykırım'

Avrupa Parlamentosunun (AP) İrlandalı Sol Grup üyesi Clare Daly'nin, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e tepkisi viral oldu. Avrupa'nın sözde demokrasi savunuculuğuna tepki gösteren Daly, "Yurttaşlardan tek bir oy bile almadan iktidara gelen ve son iki ayını seçilmiş hükümetlerin dış politikalarını etkisiz hale getirmek için harcayan bu kişi, çocuklardan oluşan bir şehri yerle bir ederken 'gerçek bir demokrasi' olarak adlandırdığı vahşi bir apartheid rejimini alkışlıyor. Bunun gibi demokrasi savunucularına, hayır, teşekkürler." dedi.

AA
Dünya bu sözleri konuşuyor! ’Madam Soykırım’

Avrupa Parlamentosunun (AP) İrlandalı Sol Grup üyesi Clare Daly'nin, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e "Madam Soykırım" diye hitap ettiği konuşması sosyal medyada yoğun şekilde paylaşıldı.

Dünya bu sözleri konuşuyor! ’Madam Soykırım’

"DEMOKRASİNİN KALESİ" DEĞİL DEMOKRASİYİ "HOR GÖREN BİR KURUM"

AP Genel Kurulunda konuşan Daly, AB'nin sivil toplum kuruluşlarına yönelik hazırladığı demokrasi paketini eleştirerek AB'nin "demokrasinin kalesi" değil demokrasiyi "hor gören bir kurum" haline geldiğini vurguladı.

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Dünya bu sözleri konuşuyor! ’Madam Soykırım’

Söz konusu paketin von der Leyen'in önderliğinde hazırlandığını hatırlatan Daly, von der Leyen'in İsrail'e desteğini şu sözlerle eleştirdi:

"Yurttaşlardan tek bir oy bile almadan iktidara gelen ve son iki ayını seçilmiş hükümetlerin dış politikalarını etkisiz hale getirmek için harcayan bu kişi, çocuklardan oluşan bir şehri yerle bir ederken 'gerçek bir demokrasi' olarak adlandırdığı vahşi bir apartheid rejimini alkışlıyor. Bunun gibi demokrasi savunucularına, hayır, teşekkürler."

İrlandalı üye, AB komisyonu başkanı Leyen'e "Madam Soykırım" dedi | Video

Dünya bu sözleri konuşuyor! ’Madam Soykırım’

"Madam Soykırım"

Daly, von der Leyen'e hitaben "Madam Soykırım (Frau Genocide) derken sanırım pek çok Avrupa vatandaşı adına konuşuyorum." dedi.

Dünya bu sözleri konuşuyor! ’Madam Soykırım’

İrlandalı AP üyesinin bu konuşması sosyal medyada viral oldu. Daly daha önce de seçilerek göreve gelmediğine vurgu yaptığı von der Leyen'in AB ve üye ülkeler adına konuşmasını eleştirmişti.

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