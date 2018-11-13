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Dünyanın en büyük örgütü elebaşı ""

AA Dünya galerileri
Giriş Tarihi: 13.11.2018 22:00 Güncelleme Tarihi: 13.11.2018 22:09
Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütü elebaşı El Chapo

Dünyanın en büyük örgütünün lideri olmakla suçlanan "" (cüce) lakaplı , 'ta ilk kez hakim karşısına çıktı.

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütü elebaşı El Chapo

Brooklyn Federal Mahkemesinde görülen davayı izlemek isteyenler, girişte güvenlik taraması için yağmur altında uzun kuyruklar oluştururken polis de ağır silahlar ve bomba koklayan köpeklerle bina içinde ve dışında geniş güvenlik önlemleri aldı.

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Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütü elebaşı El Chapo

Guzman'in eşi Emma Coronel Aispuro da duruşmayı izlemek için sabah saatlerinde Brooklyn Federal Mahkemesine geldi.

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütü elebaşı El Chapo

Aylarca süreceği tahmin edilen davada görev alacak jüri heyetinin, baskı ve tehditlere karşı kimliklerinin gizli tutulacağı belirtildi.

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütü elebaşı El Chapo

Davaya bakan Bölge Mahkemesi Başkanı Hakim Brian Cogan'ın, tanıkların da korunması için mahkemede çizim yapılmasını yasakladığı bildirildi.

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütü elebaşı El Chapo

61 yaşındaki elebaşısı, Manhattan Adası'nın aşağı kısmında küçük, penceresiz bir hücrede 22 aydır yargılanmayı bekliyordu.

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütü elebaşı El Chapo

Guzman, suç örgütü kurmak, dağıtmak, kara para aklamak gibi 17 ayrı suçlamadan hakim karşısına çıkıyor.

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