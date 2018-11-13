Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün lideri olmakla suçlanan 'El Chapo' (cüce) lakaplı Joaquin Guzman, New York'ta ilk kez hakim karşısına çıktı. New York Brooklyn Federal Mahkemesinde görülen davayı izlemek isteyenler, girişte güvenlik taraması için yağmur altında uzun kuyruklar oluştururken polis de ağır silahlar ve bomba koklayan köpeklerle bina içinde ve dışında geniş güvenlik önlemleri aldı. Guzman'in eşi Emma Coronel Aispuro da duruşmayı izlemek için sabah saatlerinde Brooklyn Federal Mahkemesine geldi. Aylarca süreceği tahmin edilen davada görev alacak jüri heyetinin, baskı ve tehditlere karşı kimliklerinin gizli tutulacağı belirtildi. Davaya bakan ABD Bölge Mahkemesi Başkanı Hakim Brian Cogan'ın, tanıkların da korunması için mahkemede çizim yapılmasını yasakladığı bildirildi. 61 yaşındaki Meksikalı uyuşturucu elebaşısı, Manhattan Adası'nın aşağı kısmında küçük, penceresiz bir hücrede 22 aydır yargılanmayı bekliyordu. Guzman, suç örgütü kurmak, uyuşturucu dağıtmak, kara para aklamak gibi 17 ayrı suçlamadan hakim karşısına çıkıyor.