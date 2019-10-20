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Dünyanın en güzel şehirlerinden biri 'de! Ünlü site açıkladı

Dünyanın en güzel konumlarından birine sahip olan 'de elbette birbirinden güzel şehirler var. 4 mevsimin yaşandığı ve gerek tarihi gerek doğa güzellikleriyle eşsiz kentlere sahibiz. Bu nedenle de dünyadan en fazla turist ziyareti gerçekleşen ülkelerden biri Türkiye. Peki ünlü bir sitenin hazırladığı en güzel şehirler listesinde hangi ilimiz var dersiniz? Binden fazla seyahat yazarı ve acentasını bünyesinde bulunduran Flight Network seyahat sitesi dünyanın en güzel şehirler listesini yayınladı. Birinciliği kaptı. Türkiye'den ise listeye bir şehir girdi.

Giriş Tarihi: 20.10.2019 12:33 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019 12:52
Dünyanın en güzel şehirlerinden biri Türkiye'de! Ünlü site açıkladı

Binden fazla seyahat yazarı ve acentasıyla anket yapan seyahat sitesi Flight Network, dünyanın en güzel şehirleri listesini derledi. İşte o liste...

Dünyanın en güzel şehirlerinden biri Türkiye'de! Ünlü site açıkladı

1. , Fransa

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Dünyanın en güzel şehirlerinden biri Türkiye'de! Ünlü site açıkladı

2. New York, ABD

Dünyanın en güzel şehirlerinden biri Türkiye'de! Ünlü site açıkladı

3. Londra, İngiltere

Dünyanın en güzel şehirlerinden biri Türkiye'de! Ünlü site açıkladı

4. Venedik, İtalya

Dünyanın en güzel şehirlerinden biri Türkiye'de! Ünlü site açıkladı

5. Vancouver, Kanada

Dünyanın en güzel şehirlerinden biri Türkiye'de! Ünlü site açıkladı

6. Barselona, İspanya

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