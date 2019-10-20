Dünyanın en güzel şehirlerinden biri Türkiye'de! Ünlü site açıkladı

Dünyanın en güzel konumlarından birine sahip olan Türkiye'de elbette birbirinden güzel şehirler var. 4 mevsimin yaşandığı ve gerek tarihi gerek doğa güzellikleriyle eşsiz kentlere sahibiz. Bu nedenle de dünyadan en fazla turist ziyareti gerçekleşen ülkelerden biri Türkiye. Peki ünlü bir sitenin hazırladığı en güzel şehirler listesinde hangi ilimiz var dersiniz? Binden fazla seyahat yazarı ve acentasını bünyesinde bulunduran Flight Network seyahat sitesi dünyanın en güzel şehirler listesini yayınladı. Birinciliği Paris kaptı. Türkiye'den ise listeye bir şehir girdi.