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Dünyanın en ilginç yer altı evleri!

Giriş Tarihi: 15.09.2018 10:42
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Dünyanın en ilginç yer altı evleri!
Dünyanın en ilginç yer altı evleri!

Coober Pedy ortalama 43°C'lik bir sıcaklığa, dayanılamayacak bir kuruluğa ve devamlı süregelen toz fırtınalarına ev sahipliği yapıyor.

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Dünyanın en ilginç yer altı evleri!
Dünyanın en ilginç yer altı evleri!

Coober Pedy, Avustralya'nın güneyinde yer alan Adelaide şehrinin 846 km kuzeyinde ilginç bir yer. Kasabanın iki bine yakın nüfusu var.

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Dünyanın en ilginç yer altı evleri!
Dünyanın en ilginç yer altı evleri!

Coober Pedy'nin halkı bölgede bulunan opal madenininden kalan tünellerde bin 500 ev inşa edip bunları birbirine bağlamış.

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Dünyanın en ilginç yer altı evleri!
Dünyanın en ilginç yer altı evleri!

Kasaba, dışarıdaki herhangi bir yerleşim yerinde bulunan modern ulaşılabilir imkanların hemen hemen hepsine sahip.

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Dünyanın en ilginç yer altı evleri!
Dünyanın en ilginç yer altı evleri!

Peki bu kasaba sakinlerinin buna çözümü ne oldu?

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Dünyanın en ilginç yer altı evleri!
Dünyanın en ilginç yer altı evleri!

Tabii ki toprak altında yaşamlarını sürdürüyorlar!

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Dünyanın en ilginç yer altı evleri!
Dünyanın en ilginç yer altı evleri!

Mağara duvarlarından ortama toz inmemesi için mat bir cila bile yapılmış.

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