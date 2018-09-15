Dünyanın en ilginç yer altı evleri!

Coober Pedy ortalama 43°C'lik bir sıcaklığa, dayanılamayacak bir kuruluğa ve devamlı süregelen toz fırtınalarına ev sahipliği yapıyor. Coober Pedy, Avustralya'nın güneyinde yer alan Adelaide şehrinin 846 km kuzeyinde ilginç bir yer. Kasabanın iki bine yakın nüfusu var. Coober Pedy'nin halkı bölgede bulunan opal madenininden kalan tünellerde bin 500 ev inşa edip bunları birbirine bağlamış. Kasaba, dışarıdaki herhangi bir yerleşim yerinde bulunan modern ulaşılabilir imkanların hemen hemen hepsine sahip. Peki bu kasaba sakinlerinin buna çözümü ne oldu? Tabii ki toprak altında yaşamlarını sürdürüyorlar! Mağara duvarlarından ortama toz inmemesi için mat bir cila bile yapılmış.