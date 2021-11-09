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Giriş Tarihi: 09.11.2021 14:06 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 14:14

Dünya'ya doğru yaklaşıyor! Eyfel Kulesi'nden daha büyük!

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA geçtiğimiz günlerde Blue Origin tarafından açılan davayı kazandı. Ay'a iniş modülü ihalesi yüzünden Jeff Bezos'un şirketiyle mahkemelik olan NASA, Ay'a geri dönüş projesi Artemis ve diğer projeleri üstünde planlarına sadık kalarak ilerlemeye devam ediyor. Güneş'i, Güneş sistemini, dış uzayı gözlemleyen NASA'nın en çok odaklandığı konulardan biri de gök taşları. Gök taşları her ne kadar evrenin sırlarını barındırsa da, diğer yandan Dünya'ya çarpacak devasa bir asteroit insanlığın sonunu getirebilir. Dinozorlar da bu yüzden yeryüzünden silinmişti. NASA'nın asteroit izleyicisi Eyfel Kulesi'nden daha büyük olan yaklaşık 330 metre uzunluğunda bir asteroitin Dünya'ya doğru ilerlediğini keşfetti. 4660 Nereus veya 1982 DB olarak adlandırılan cisim potansiyel tehlikeli olarak sınıflandırıldı. İşte detaylar...

Dünya’ya doğru yaklaşıyor! Eyfel Kulesi’nden daha büyük!

NASA, dev bir asteroidin Dünya'ya doğru yola çıktığını duyurdu. 4660 Nereus veya 1982 DB olarak isimlendirilem asteroidin 6 bin 578 km/saat hızla 11 Aralık'ta dünyanın 3,9 milyon kilometre yakınından geçeceği hesaplandı. Gök cismi büyüklüğü ve Dünya'ya yakınlığı nedeniyle Potansiyel Olarak Tehlikeli Asteroit (PHA) olarak sınıflandırıldı.

Dünya’ya doğru yaklaşıyor! Eyfel Kulesi’nden daha büyük!

Ancak, uzmanların bildirdiğine göre Nereus'u diğer asteroitler arasında öne çıkaran, büyüklüğü veya gezegensel bir etkiye neden olma olasılığı değil, keşif potansiyeli.

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Dünya’ya doğru yaklaşıyor! Eyfel Kulesi’nden daha büyük!

Apollo sınıfı bir asteroit olduğu için Nereus'un yörüngesi onu sık sık Dünya'ya yaklaştırıyor. Yörünge rezonansı yaklaşık 2: 1 olan asteroit, Dünya'nın her turu için iki kez yörüngede dönüyor. Bu ise onu keşfetme görevine çok uygun hale getiriyor.

Dünya’ya doğru yaklaşıyor! Eyfel Kulesi’nden daha büyük!

Diğer taraftan, hem NASA'nın Dünya'ya Yakın Asteroid Rendezvous-Shoemaker (NEAR) robotik misyonu hem de Japon Hayabusa misyonu Nereus'a keşif görevi düzenlemeyi düşünüyor.

Dünya’ya doğru yaklaşıyor! Eyfel Kulesi’nden daha büyük!

Asteroit önümüzdeki on yıllarda 12 kez daha geri dönecek ancak Dünya'ya en fazla 1,2 milyon km uzaklıkla 14 Şubat 2060 tarihinde yaklaşacak. NASA, bu yıl asteroid için görev düzenlemeyeceğini, çünkü gök cisminin yörüngesinin roket fırlatmaya uygun olmadığını aktardı.

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