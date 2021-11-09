Dünya’ya doğru yaklaşıyor! Eyfel Kulesi’nden daha büyük!

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA geçtiğimiz günlerde Blue Origin tarafından açılan davayı kazandı. Ay'a iniş modülü ihalesi yüzünden Jeff Bezos'un şirketiyle mahkemelik olan NASA, Ay'a geri dönüş projesi Artemis ve diğer projeleri üstünde planlarına sadık kalarak ilerlemeye devam ediyor. Güneş'i, Güneş sistemini, dış uzayı gözlemleyen NASA'nın en çok odaklandığı konulardan biri de gök taşları. Gök taşları her ne kadar evrenin sırlarını barındırsa da, diğer yandan Dünya'ya çarpacak devasa bir asteroit insanlığın sonunu getirebilir. Dinozorlar da bu yüzden yeryüzünden silinmişti. NASA'nın asteroit izleyicisi Eyfel Kulesi'nden daha büyük olan yaklaşık 330 metre uzunluğunda bir asteroitin Dünya'ya doğru ilerlediğini keşfetti. 4660 Nereus veya 1982 DB olarak adlandırılan cisim potansiyel tehlikeli olarak sınıflandırıldı. İşte detaylar...