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Efsane ortaya çıktı! İşte dünyayı şoke eden olay

Nesilden nesile anlatılan efsaneler vardır. Bu efsanelerin bazılarında korkutucu canavarlardan söz edilir. Bu mitolojik canlılar filmlere, dizilere, belgesellere ve daha birçok şeye konu oldular. Filipinler'de de halk arasında yayılan ilginç hikayelerin birinde denizde yaşayan, büyük ve yarı mitolojik bir canavar yer alır. Geçtiğimiz günlerde bu canavarın Filipinler'de kıyıya vurduğuna dair bazı iddialar ortaya atıldı ve sosyal medyaya damga vurdu. İşte dünyayı şoke eden o iddialar ve görüntüler...

Giriş Tarihi: 05.08.2020 15:05 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 15:30
Efsane deniz canavarı ortaya çıktı! İşte dünyayı şoke eden olay

Filipinler'de anlatılan hikayelerin biri yarı mitolojik canavar hakkındadır. Oldukça korkutucu olduğu söylenen bu canavarın geçtiğimiz günlerde kıyıya vurduğu iddiası ortalığı karıştırdı.

Efsane deniz canavarı ortaya çıktı! İşte dünyayı şoke eden olay

Filipinler'de gece saatlerinde kıyıya vuran gizemli yaratık şaşkın yerlilerin bakışlarına takıldı.

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Efsane deniz canavarı ortaya çıktı! İşte dünyayı şoke eden olay

Canavarın yaşayıp yaşamadığını anlamak için sopayla kontrol eden yerliler, yaratığın cinsinin de ne olduğunu anlamaya çalıştılar.

Efsane deniz canavarı ortaya çıktı! İşte dünyayı şoke eden olay

Bazı kişiler kıyıya vuran bu canlının ölü balina parçası olduğunu, bazı kişilerse yarı mitolojik bir canavar olduğunu düşündü.

Efsane deniz canavarı ortaya çıktı! İşte dünyayı şoke eden olay

Yetkililer bunun bir çeşit balina olduğunu düşünse de yerliler bu açıklama karşısında pek ikna olmuşa benzemiyor.

Efsane deniz canavarı ortaya çıktı! İşte dünyayı şoke eden olay

İşte kıyıya vuran canavar...

Efsane deniz canavarı ortaya çıktı! İşte dünyayı şoke eden olay
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