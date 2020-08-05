Haberler Galeri Efsane deniz canavarı ortaya çıktı! İşte dünyayı şoke eden olay

Efsane deniz canavarı ortaya çıktı! İşte dünyayı şoke eden olay

Nesilden nesile anlatılan efsaneler vardır. Bu efsanelerin bazılarında korkutucu canavarlardan söz edilir. Bu mitolojik canlılar filmlere, dizilere, belgesellere ve daha birçok şeye konu oldular. Filipinler'de de halk arasında yayılan ilginç hikayelerin birinde denizde yaşayan, büyük ve yarı mitolojik bir canavar yer alır. Geçtiğimiz günlerde bu canavarın Filipinler'de kıyıya vurduğuna dair bazı iddialar ortaya atıldı ve sosyal medyaya damga vurdu. İşte dünyayı şoke eden o iddialar ve görüntüler...

Giriş Tarihi: 05.08.2020 15:05 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 15:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





