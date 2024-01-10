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Haberler Galeri Ekvador krizi perde perde büyüyor! Polis ve gardiyanlar infaz edildi: OHAL sonrası flaş açıklama!
Giriş Tarihi: 10.01.2024 10:15 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 10:25

Ekvador krizi perde perde büyüyor! Polis ve gardiyanlar infaz edildi: OHAL sonrası flaş açıklama!

Son dakika haberleri: Dünyanın gözü Güney Amerika ülkesi Ekvador'da yaşanan çete krizinde. Çete liderinin hapishaneden kaçması sonrası başlatılan operasyon, büyük kaosu da beraberinde getirdi. Silahlı gruplar kamuya ait televizyon kanalının stüdyosunu canlı yayın sırasında basarak çalışanları rehin aldı, spikerin cebine patlayıcı madde koydu. Polis ve gardiyanlar ise kameralar kayıttayken infaz edildi. OHAL ilan edilen ülkeden bir son dakika açıklaması da geldi. İşte Ekvador'da son durum

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Ekvador krizi perde perde büyüyor! Polis ve gardiyanlar infaz edildi: OHAL sonrası flaş açıklama!

Son dakika haberleri: Güney Amerika ülkesi Ekvador'da büyük bir kriz yaşanıyor. Uzun süredir güvenlik kriziyle boğuşan ülkede dünden bu yana akılalmaz olaylar meydana geliyor.

Ekvador krizi perde perde büyüyor! Polis ve gardiyanlar infaz edildi: OHAL sonrası flaş açıklama!

Bir çete elebaşının hapishaneden kaçmasının ardından şiddet olayları tırmanışa geçti. "TC Television" isimli, devlete ait televizyon kanalının Guayaquil kentindeki stüdyosu, canlı yayın sırasında silahlı gruplarca basıldı.

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Ekvador krizi perde perde büyüyor! Polis ve gardiyanlar infaz edildi: OHAL sonrası flaş açıklama!

ÜLKE TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK KAOS

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yüzlerini maskeyle kapatan kişilerin, stüdyoda bulunanları rehin aldığı, spikerin cebine patlayıcı madde koyduğu görüldü.

Ekvador krizi perde perde büyüyor! Polis ve gardiyanlar infaz edildi: OHAL sonrası flaş açıklama!

Görüntülerde ayrıca gruptan bazılarının, ellerindeki el bombası dahil çeşitli patlayıcıları kameraya göstermesi yer aldı.

Ekvador'da silahlı saldırganlar canlı yayını bastı | Video

Ekvador krizi perde perde büyüyor! Polis ve gardiyanlar infaz edildi: OHAL sonrası flaş açıklama!

Canlı yayın baskınından hemen sonra şehrin çeşitli noktalarında saldırılar düzenleyen silahlı gruplar, 8 sivili öldürdü, 2 kişiyi yaraladı. Öte yandan "TC Television"ı basanların 13 kişi olduğu ve tamamının yakalandığı duyuruldu.

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