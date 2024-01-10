Giriş Tarihi: 10.01.2024 10:15
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
10:25
Ekvador krizi perde perde büyüyor! Polis ve gardiyanlar infaz edildi: OHAL sonrası flaş açıklama!
Son dakika haberleri: Dünyanın gözü Güney Amerika ülkesi Ekvador'da yaşanan çete krizinde. Çete liderinin hapishaneden kaçması sonrası başlatılan operasyon, büyük kaosu da beraberinde getirdi. Silahlı gruplar kamuya ait televizyon kanalının stüdyosunu canlı yayın sırasında basarak çalışanları rehin aldı, spikerin cebine patlayıcı madde koydu. Polis ve gardiyanlar ise kameralar kayıttayken infaz edildi. OHAL ilan edilen ülkeden bir son dakika açıklaması da geldi. İşte Ekvador'da son durum…