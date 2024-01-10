Ekvador’da polis arabasına bombalı saldırı! Şoke eden görüntüler | Video

Güney Amerika ülkesi Ekvador’da bir çete liderinin hapishaneden kaçması sonrası OHAL ilan edilmesi ve çetelere yönelik operasyon başlatılması sokakları karıştırdı. Bir televizyon kanalını canlı yayın sırasında basan eli silahlı gruplar, çok sayıda kişiyi rehin aldı. Çete üyeleri yakaladıkları ve polis ve gardiyanların infaz görüntülerini de sosyal medyada yayınlamaya başladı.