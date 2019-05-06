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En uzun oruç hangi ülkede tutulacak? En kısa oruç hangi ülkede tutuluyor?

Mübarek ayına girdik. ve İslam alemi bu gece sahura kalkarak ilk orucunu tutmaya başladı. Peki 2019 yılının içinde bulunduğumuz Ramazan ayında hangi ülkede kaç saat oruç tutulacak? En uzun süre hangi ülkede oruç tutulacak ve en kısa süre hangi ülkede oruç tutulacak? İşte bu soruların cevabı haberimizde. Ülke ülke ortalama oruç saatleri.

Giriş Tarihi: 06.05.2019 09:52 Güncelleme Tarihi: 19.05.2019 12:03
En uzun oruç hangi ülkede tutulacak? En kısa oruç hangi ülkede tutuluyor?

İşte dünyanın belli başlı yerlerindeki ülkelerden ortalama oruç tutma süreleri...

En uzun oruç hangi ülkede tutulacak? En kısa oruç hangi ülkede tutuluyor?

Grönland'da oruç süresi 2019: 20,5 ile 21 saat arası.

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En uzun oruç hangi ülkede tutulacak? En kısa oruç hangi ülkede tutuluyor?

Norveç'te oruç süresi 2019: 19 ile 19,5 saat arası.

En uzun oruç hangi ülkede tutulacak? En kısa oruç hangi ülkede tutuluyor?

İsveç'te oruç süresi 2019: 19 ile 19,5 saat arası.

En uzun oruç hangi ülkede tutulacak? En kısa oruç hangi ülkede tutuluyor?

Rusya'da oruç süresi 2019: 18,5 ile 19 saat arası.

En uzun oruç hangi ülkede tutulacak? En kısa oruç hangi ülkede tutuluyor?

Danimarka'da oruç süresi 2019: 18,5 ile 19 saat arası.

En uzun oruç hangi ülkede tutulacak? En kısa oruç hangi ülkede tutuluyor?

İngiltere'de oruç süresi 2019: 18,5 ile 19 saat arası.

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