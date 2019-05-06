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En uzun oruç hangi ülkede tutulacak? En kısa oruç hangi ülkede tutuluyor?

En uzun oruç hangi ülkede tutulacak? En kısa oruç hangi ülkede tutuluyor?

Mübarek Ramazan ayına girdik. Türkiye ve İslam alemi bu gece sahura kalkarak ilk orucunu tutmaya başladı. Peki 2019 yılının içinde bulunduğumuz Ramazan ayında hangi ülkede kaç saat oruç tutulacak? En uzun süre hangi ülkede oruç tutulacak ve en kısa süre hangi ülkede oruç tutulacak? İşte bu soruların cevabı haberimizde. Ülke ülke ortalama oruç saatleri.