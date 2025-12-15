Haberler
Galeri
Esad’ın gizli Moskova hayatı ortaya çıktı: Lüks içinde izole bir yaşam! Akademik eğitimine yeniden başladı
Giriş Tarihi: 15.12.2025 17:14
Esad’ın gizli Moskova hayatı ortaya çıktı: Lüks içinde izole bir yaşam! Akademik eğitimine yeniden başladı
Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesiyle Rusya'ya kaçan Beşar Esad'ın Moskova'daki gizli hayatı deşifre edildi. İngiliz basını, Rusya Devlet Başkanı Putin için artık "önemsiz" olarak görülen devrik liderin, ailesiyle birlikte Moskova'da lüks ama izole bir hayat sürdüğünü, yeniden tıp eğitimine başladığını ve Rusça öğrendiğini belirtti.