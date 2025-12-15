Esad’ın gizli Moskova hayatı ortaya çıktı: Lüks içinde izole bir yaşam! Akademik eğitimine yeniden başladı

PUTİN ARTIK ESAD'I ETKİLİ BİR FİGÜR OLARAK GÖRMÜYOR

Haberde ayrıca, Kremlin'e yakınlığı ile bilinen bir ismin, Esad'ın Putin ve Rusya'nın siyasi elitleri için de büyük ölçüde "önemsiz" olduğunu söylediği kaydedildi.

Kremlin'e yakın kaynak, "Putin, iktidarını kaybeden liderlere karşı pek sabırlı değildir ve Esad artık etkili bir figür olarak görülmüyor, hatta akşam yemeğine davet edilecek ilginç bir misafir olarak bile görülmüyor" dedi.