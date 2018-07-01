Eski Yugoslavya'nın yer altındaki askeri hava üssü: Zeljava

O DÖNEMDEN KALAN TEK UÇAK ZAMANA DİRENİYOR

Üssün o dönemde 50'den fazla askeri savaş jeti ve keşif uçağına ev sahipliği yaptığı 3 bin 500 metre uzunluğundaki korunaklı yer altı tünelleri, tahribatın izlerini duvarlarında ve tavanlarında taşıyor.