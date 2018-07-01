Eski Yugoslavya'nın yer altındaki askeri hava üssü: Zeljava

Eski Yugoslavya döneminde en gelişmiş teknolojiyle yapılan, Bosna Hersek ile Hırvatistan arasındaki bölgede kaderine terk edilen askeri hava üssü Zeljava, görüntüsüyle kıyamet filmlerini andırıyor. Yapımı Soğuk Savaş döneminde, 1968 yılında tamamlanan hava üssü, savunma ve güvenlik amaçlı olarak Bosna Hersek sınırlarında kalan Bihac şehri yakınındaki Pljesevica Dağı'nda bulunuyor. Avrupa'nın en büyük yer altı hava üslerinden biri kabul edilen ve benzerine az rastlanan askeri tesis, 1990'lı yılların başında Hırvatistan ile Sırbistan arasındaki savaşta gördüğü hasar nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Yapımına 5 milyar dolardan fazla para harcanan Nesne 505 kod adlı Zeljava Hava Üssü, atom bombasıyla gerçekleştirilebilecek saldırılara dahi dayanabilecek şekilde inşa edilmiş olmasına rağmen bölgede savaşın oluşturduğu tahribat tüm çıplaklığıyla görülebiliyor. O DÖNEMDEN KALAN TEK UÇAK ZAMANA DİRENİYOR Üssün o dönemde 50'den fazla askeri savaş jeti ve keşif uçağına ev sahipliği yaptığı 3 bin 500 metre uzunluğundaki korunaklı yer altı tünelleri, tahribatın izlerini duvarlarında ve tavanlarında taşıyor. Eski Yugoslavya için oldukça stratejik önemi bulunan üsteki radar uyarı sistemi, güvenli iletişim hatları ve enerji tesisatlarının yıkıntıları etrafa yayılmış şekilde çürüyor. Zamanın yüksek teknolojisiyle üretilen uçakların indiği pistler, üzerinde biten otlarla çevrili halde duruyor. O dönemden kalan tek uçak ise kendisini çevreleyen çalıların arasında zamana direniyor.