Evdeki internet bağlantısı için bunlara dikkat edin! Wi-Fi ağını güvenli hale getirmenin yolları

Wİ-Fİ AĞ ADINIZI MUTLAKA DEĞİŞTİRİN

Wi-Fi ağınız internet servis sağlayıcınız tarafından ilk bağlandığı zaman varsayılan bir ada sahiptir. Ancak bu varsayılan ad kullandığınız internet modemi hakkında detaylı bilgiler vermektedir ve bu da olası bir siber saldırı sırasında saldırganın işini kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle ağ adınızı değiştirmelisiniz.

Ağ adı değiştirirken dikkat etmeniz gereken diğer bir nokta ise kendi isminizi ağ adı olarak kullanmamaktır. Böyle bir durum yine olası kimlik hırsızlıkları sırasında saldırganın işini kolaylaştırmaktadır. İçinde modeme, ağınıza ya da size dair herhangi bir bilgi bulundurmayan yeni bir ad seçmeniz tavsiye ediliyor.