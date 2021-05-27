Evdeki internet bağlantısı için bunlara dikkat edin! Wi-Fi ağını güvenli hale getirmenin yolları

EVDE OLMADIĞINIZ ZAMAN Wİ-Fİ AĞINIZI KAPATIN
Evde olmadığınız zamanlarda modemizini kapatmak, cihazı aşırı gerilimden korur ve elektrikten tasarruf etmenizi sağlar. Tüm bunların yanı sıra evde kimse kullanmadığı zaman modeminizi kapatmak, Wi-Fi ağınız üzerinden gelebilecek olası siber saldırı ihtimallerini de en aza indirir.
Evde, Wi-Fi ağına bağlıyken bir siber saldırıya maruz kalsanız en azından bir şekilde fark edersiniz. Ancak evde olmadığınız sırada böyle bir saldırı olursa ruhunuz bile duymaz ve bir anda tüm cihazlarınızın ele geçirilmesi ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu nedenle her ihtimale karşı evde değilken modeminizi kapatın.