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Haberler Galeri Evdeki internet bağlantısı için bunlara dikkat edin! Wi-Fi ağını güvenli hale getirmenin yolları
Giriş Tarihi: 27.05.2021 12:13 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 12:23

Evdeki internet bağlantısı için bunlara dikkat edin! ağını güvenli hale getirmenin yolları

Seneler önce internete bağlanmak için kablolar kullanılırdı. Cihaz sayısı arttıkça, kablo sayısı da artıyordu ve bu da ortalıkta kablo karmaşasına neden oluyordu. Ancak ile birlikte bu durum sona erdi. Günümüzde neredeyse çoğu yerde Wi-Fi kablosuz internet ağı bulunuyor. Evlerde zaten Wi-Fi standart haline geldi. Tablet, akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, oyun konsolu, akıllı teleyizyon vs... her cihaz Wi-Fi sayesinde internete bağlanıyor. İşte bu noktada kablosuz ağın güvenliği de devreye giriyor. Birçok kullanıcı güvenlik noktasını unutuyor. Wi-Fi siber saldırganların hedefinde bulunuyor. Peki Wi-Fi kablosuz ağı nasıl daha güvenli hale gelebilir? Kullanıcıların Wi-Fi güvenliğinde nelere dikkat etmesi gerekiyor? İşte işinize çok yarayacak ipuçları...

Evdeki internet bağlantısı için bunlara dikkat edin! Wi-Fi ağını güvenli hale getirmenin yolları

ağı için alınması gereken güvenlik önlemleri nedir? Kullanıcılar neler yapabilir? Wi-Fi hayatımızın bir parçası haline gelmiş durumda. Evlerde, iş yerlerinde, hatta halka açık alanlarda bile kablosuz ağlar bulunuyor. Birçok cihaz kablosuz ağ üzerinden internete bağlanıyor. Bu durum da siber saldırganların gözünden kaçmıyor. Wi-Fi ağlarına yapılan saldırılar ve yöntemlerle ilgili birçok haber çıkmıştı. Güvenlik önemli bir konu. lbette en büyük görev internet servis sağlayıcınıza düşüyor ancak kullanıcı olarak sizin de kolayca alabileceğiniz bazı önemli tedbirler var. Wi-Fi kablosuz internet ağınızı, yani siber güvenlik konusundaki ilk kalkanınızı ne kadar güçlendirirseniz olası siber saldırılardan, kimlik hırsızlıklarından, kötü niyetli kişilerin cihazlarınıza sızma durumlarından korunmuş olursunuz.

İşte Wi-Fi ağını daha güvenli hale getirmenin yolları...

Evdeki internet bağlantısı için bunlara dikkat edin! Wi-Fi ağını güvenli hale getirmenin yolları

Wİ-Fİ AĞ ADINIZI MUTLAKA DEĞİŞTİRİN

ağınız internet servis sağlayıcınız tarafından ilk bağlandığı zaman varsayılan bir ada sahiptir. Ancak bu varsayılan ad kullandığınız internet modemi hakkında detaylı bilgiler vermektedir ve bu da olası bir siber saldırı sırasında saldırganın işini kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle ağ adınızı değiştirmelisiniz.

Ağ adı değiştirirken dikkat etmeniz gereken diğer bir nokta ise kendi isminizi ağ adı olarak kullanmamaktır. Böyle bir durum yine olası kimlik hırsızlıkları sırasında saldırganın işini kolaylaştırmaktadır. İçinde modeme, ağınıza ya da size dair herhangi bir bilgi bulundurmayan yeni bir ad seçmeniz tavsiye ediliyor.

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Evdeki internet bağlantısı için bunlara dikkat edin! Wi-Fi ağını güvenli hale getirmenin yolları

GÜÇLÜ BİR Wİ-Fİ ŞİFRESİ BELİRLEYİN

Tıpkı ağ adı gibi ağ şifreniz de internet servis sağlayıcınız tarafından ilk bağlandığı zaman varsayılan olarak gelir. Şifre uzun ve karmaşık görünse bile standart bir sistem üzerinden oluşturulduğu için tehlikeli olabilir. Bu nedenle kendinize en az 20 karakterden oluşan ve içinde harf, rakam, farklı semboller bulunan güçlü bir şifre belirlemelisiniz.

Evdeki internet bağlantısı için bunlara dikkat edin! Wi-Fi ağını güvenli hale getirmenin yolları

AĞ ŞİFRELEMESİNİ ETKİNLEŞTİRİN

kablosuz ağlarda aktif hale getirebileceğiniz WEP, WPA ve WPA2 gibi farklı şifreleme dilleri bulunmaktadır. Genel olarak bu şifreleme aktif bir şekilde gelir ancak bazı durumlarda şifreleme kaldırılmış olabilir. Wi-Fi ağ yöneticisi sayfanız üzerinde bu durumu kontrol edebilirsiniz ve dilediğiniz şifrelemeleri aktif hale getirebilirsiniz.

Evdeki internet bağlantısı için bunlara dikkat edin! Wi-Fi ağını güvenli hale getirmenin yolları

EVDE OLMADIĞINIZ ZAMAN Wİ-Fİ AĞINIZI KAPATIN

Evde olmadığınız zamanlarda modemizini kapatmak, cihazı aşırı gerilimden korur ve elektrikten tasarruf etmenizi sağlar. Tüm bunların yanı sıra evde kimse kullanmadığı zaman modeminizi kapatmak, ağınız üzerinden gelebilecek olası siber saldırı ihtimallerini de en aza indirir.

Evde, Wi-Fi ağına bağlıyken bir siber saldırıya maruz kalsanız en azından bir şekilde fark edersiniz. Ancak evde olmadığınız sırada böyle bir saldırı olursa ruhunuz bile duymaz ve bir anda tüm cihazlarınızın ele geçirilmesi ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu nedenle her ihtimale karşı evde değilken modeminizi kapatın.

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