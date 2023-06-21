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Haberler Galeri Evden çalışanlar 2100 yılında bakın nasıl gözükecek! Kambur bir sırt, koyu ve çökmüş gözaltları, varisli bacaklar, pençe gibi eller…
Giriş Tarihi: 21.06.2023 21:55 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 21:56

Evden çalışanlar 2100 yılında bakın nasıl gözükecek! Kambur bir sırt, koyu ve çökmüş gözaltları, varisli bacaklar, pençe gibi eller…

Evden çalışma sistemi, 2019 yılında ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınıyla beraber dünya çapında yaygınlaştı. Uzun bir süre insanların evlerinden çıkamadığı pandemi sürecinde tanıştığımız bu yeni iş şekli, pandemi bitmesine rağmen birçok şirkette geçerliliğini sürdürmeye devam ediyor. İngiltere'de yapılan bir çalışma ise evden çalışanların 2100 yılında nasıl görüneceğini ortaya koydu. İşte, kambur bir sırt, koyu ve çökmüş gözaltları, varisli bacaklar, pençe gibi elleri ile dikkat çeken model Anna

Evden çalışanlar 2100 yılında bakın nasıl gözükecek! Kambur bir sırt, koyu ve çökmüş gözaltları, varisli bacaklar, pençe gibi eller…

2019 yılında Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, hayatın her alanında etkisini gösterdi. Oldukça bulaşıcı olan bu hastalık nedeniyle insanlar, uzun bir süre evlerinden çıkamadı. Teması en aza indirmek adına birçok karar alınırken pandemi sürecinde iş yapış şekillerimiz de değişti. Bu dönemde Home Office yani evden çalışma sistemi ortaya çıktı. Aslında çok da yeni olmayan bu iş şekli, eskiden çok nadir görülse de şimdilerde dünyanın her yerinde kabul edilen bir çalışma sistemine dönmüş durumda.

Evden çalışanlar 2100 yılında bakın nasıl gözükecek! Kambur bir sırt, koyu ve çökmüş gözaltları, varisli bacaklar, pençe gibi eller…

EVDEN ÇALIŞANLAR 70 YIL SONRA NASIL GÖRÜNECEK?

Evden çalışmanın personele ve işverene katkıları hakkında farklı görüşler öne sürülürken, İngiltere merkezli Furniture at Work'ten araştırmacılar dikkat çeken bir çalışmaya imza attı.

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Evden çalışanlar 2100 yılında bakın nasıl gözükecek! Kambur bir sırt, koyu ve çökmüş gözaltları, varisli bacaklar, pençe gibi eller…

İngiltere Leeds Üniversitesi'nin evden çalışanların üçte birinin evde özel bir çalışma alanı olmadığını tespit eden çalışmasından yola çıkan şirket, sağlık uzmanları ile beraber 'Anna' isimli bir model oluşturdu.

Evden çalışanlar 2100 yılında bakın nasıl gözükecek! Kambur bir sırt, koyu ve çökmüş gözaltları, varisli bacaklar, pençe gibi eller…

Evden çalışanların 2100 yılına kadar nasıl görüneceğini gösteren model; kambur sırtı, koyu ve çökmüş gözaltları, pençe şeklindeki elleri ile dikkat çekti.

Evden çalışanlar 2100 yılında bakın nasıl gözükecek! Kambur bir sırt, koyu ve çökmüş gözaltları, varisli bacaklar, pençe gibi eller…

EVDE ÇALIŞMAYA UYGUN BİR YER OLMASI ŞART

Furniture at Work, evden çalışanların özel bir çalışma alanına sahip olmamasının sonuçlarına dikkat çekmek istediklerini ve bu nedenle araştırmalara başladıklarını belirtti.

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