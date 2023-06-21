Evden çalışanlar 2100 yılında bakın nasıl gözükecek! Kambur bir sırt, koyu ve çökmüş gözaltları, varisli bacaklar, pençe gibi eller…

Evden çalışma sistemi, 2019 yılında ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınıyla beraber dünya çapında yaygınlaştı. Uzun bir süre insanların evlerinden çıkamadığı pandemi sürecinde tanıştığımız bu yeni iş şekli, pandemi bitmesine rağmen birçok şirkette geçerliliğini sürdürmeye devam ediyor. İngiltere'de yapılan bir çalışma ise evden çalışanların 2100 yılında nasıl görüneceğini ortaya koydu. İşte, kambur bir sırt, koyu ve çökmüş gözaltları, varisli bacaklar, pençe gibi elleri ile dikkat çeken model Anna…