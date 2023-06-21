Evden çalışanlar 2100 yılında bakın nasıl gözükecek! Kambur bir sırt, koyu ve çökmüş gözaltları, varisli bacaklar, pençe gibi eller…

2019 yılında Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, hayatın her alanında etkisini gösterdi. Oldukça bulaşıcı olan bu hastalık nedeniyle insanlar, uzun bir süre evlerinden çıkamadı. Teması en aza indirmek adına birçok karar alınırken pandemi sürecinde iş yapış şekillerimiz de değişti. Bu dönemde Home Office yani evden çalışma sistemi ortaya çıktı. Aslında çok da yeni olmayan bu iş şekli, eskiden çok nadir görülse de şimdilerde dünyanın her yerinde kabul edilen bir çalışma sistemine dönmüş durumda.