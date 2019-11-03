Ezberleri bozan liste! En yakışıklılar sıralaması yapıldı ve listeye bakın hangi Türkler de girdi

Dünyanın en yakışıklı yıldızları sıralamasına hangi isimler girdi? İşte o sorunun cevabı! Aralarında çok tanıdığımız isimler de var ama sizi şaşırtabilecek isimler de yok değil. Belki de ezberlerinizi bozabilecek bu listeye şaşıracaksınız!

İşte 3 Türk'ün de bulunduğu o sıralama.