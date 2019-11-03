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Ezberleri bozan liste! En yakışıklılar sıralaması yapıldı ve listeye bakın hangi Türkler de girdi

Ezber bozan liste yayınlandı! Listeye kimi çok ünlü isimler giremezken tam 3 kendine yer buldu! İşte dünyanın en yakışıklısı denilen isimler. Yıllardır düzenli olarak belirlenen isimler bu sene de açıklandı. Peki Dünyanın en yıldızları kimler? Bu sorunun her yıl cevabını arayan ünlü Amerikan internet sitesi bu yıl da zirvedekileri belirledi. Üstelik listede tam 3 Türk var. Her yıl merakla beklenen Dünyanın en yakışıklı isimleri listesine giremeyen ünlüler de var elbette. Peki bu listeye giren isimler hangileri? En yakışıklılar listesine giren Türkler kim? İşte o 50 isim ve aralarındaki Türk yıldızlar! Sonuçlar sizin için bir hayalkırıklığı ya da sürpriz de olabilir. İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 03.11.2019 15:21 Güncelleme Tarihi: 03.11.2019 15:30
Ezberleri bozan liste! En yakışıklılar sıralaması yapıldı ve listeye bakın hangi Türkler de girdi

Dünyanın en yıldızları sıralamasına hangi isimler girdi? İşte o sorunun cevabı! Aralarında çok tanıdığımız isimler de var ama sizi şaşırtabilecek isimler de yok değil. Belki de ezberlerinizi bozabilecek bu listeye şaşıracaksınız!

İşte 3 'ün de bulunduğu o sıralama.

Ezberleri bozan liste! En yakışıklılar sıralaması yapıldı ve listeye bakın hangi Türkler de girdi
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Ezberleri bozan liste! En yakışıklılar sıralaması yapıldı ve listeye bakın hangi Türkler de girdi
Ezberleri bozan liste! En yakışıklılar sıralaması yapıldı ve listeye bakın hangi Türkler de girdi
Ezberleri bozan liste! En yakışıklılar sıralaması yapıldı ve listeye bakın hangi Türkler de girdi
Ezberleri bozan liste! En yakışıklılar sıralaması yapıldı ve listeye bakın hangi Türkler de girdi
Ezberleri bozan liste! En yakışıklılar sıralaması yapıldı ve listeye bakın hangi Türkler de girdi
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