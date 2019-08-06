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Facianın üzerinden 74 yıl geçti! 'da ve 'ye atom bombası neden atıldı?

İkinci Dünya Savaşı'nın Pasifik muharebeleri sürerken ABD'nin 6 Ağustos'ta 'nın , 9 Ağustos'ta da kentlerine atom bombası atmasının üzerinden 74 yıl geçti.

AA Dünya galerileri
Giriş Tarihi: 06.08.2019 17:37 Güncelleme Tarihi: 06.08.2019 17:45
Facianın üzerinden 74 yıl geçti! Hiroşima'da ve Nagazaki'ye atom bombası neden atıldı?

İkinci Dünya Savaşı'nın Pasifik muharebeleri sürerken ABD'nin 6 Ağustos'ta 'nın , 9 Ağustos'ta da kentlerine atom bombası atmasının üzerinden 74 yıl geçti.

Facianın üzerinden 74 yıl geçti! Hiroşima'da ve Nagazaki'ye atom bombası neden atıldı?

Yaklaşık 13 bin TNT (tri-nitro-toluen) kuvvetindeki uranyum katkılı bomba, merkezinde 3 bin santigrat derece ısı oluşturarak 'nın yüzde 70'ini yok etti. 1,5 kilometre çapındaki alanda her yeri dümdüz eden atom bombası, ilk aşamada 80 bin ve 1945 sonuna dek ise 140 bin kişinin ölümüne yol açtı.

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Facianın üzerinden 74 yıl geçti! Hiroşima'da ve Nagazaki'ye atom bombası neden atıldı?

Bombalamada yaralanan çok sayıda kişi tıbbi yardım alamadan ölürken, şehre yardım götürmeye gidenler de bomba sonrası oluşan radyoaktif yağmura maruz kalarak hayatını kaybetti.

Facianın üzerinden 74 yıl geçti! Hiroşima'da ve Nagazaki'ye atom bombası neden atıldı?

'ye ise yerin 500 metre üzerinden atılan ve 22 bin TNT gücündeki bombanın yıkım gücünü şehrin etrafını çevreleyen tepeler sınırlarken ilk aşamada 70 bine yakın kişi öldü ve Nagazaki'nin yarısı yok oldu.

Facianın üzerinden 74 yıl geçti! Hiroşima'da ve Nagazaki'ye atom bombası neden atıldı?

SOVYET TEHDİDİ GEREKÇESİ

Savaş sürerken dönemin ABD Başkanı Harry Truman'ın, atom bombası kullanılması gerekçelerinin, Sovyetler'e gövde gösterisinin yanı sıra Doğu Avrupa'dan sonra Doğu Asya'da da Sovyet tehdidi olduğu biliniyor.

Facianın üzerinden 74 yıl geçti! Hiroşima'da ve Nagazaki'ye atom bombası neden atıldı?

Temmuz 1945 sonunda İngiltere, Çin ve ABD'nin "Potsdam Bildirisi" ile teslim olma çağrısında bulunduğu , "şartsız teslim olmayacağını" ilan etti.

Facianın üzerinden 74 yıl geçti! Hiroşima'da ve Nagazaki'ye atom bombası neden atıldı?

, ağustos başında İttifak cephesine "anlaşmalı barış" teklifi yaptı ancak teklifin kabul edilmemesi üzerine 6-12 Ağustos haftasında pazartesi 'ya, perşembe de 'ye atılan atom bombaları ile şehirler yerle bir edildi.

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