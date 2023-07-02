Giriş Tarihi: 02.07.2023 08:06 Güncelleme Tarihi: 02.07.2023 08:06

Fransa'daki olayların fitili onunla ateşlenmişti! Polis kurşunuyla ölen 17 yaşındaki genç toprağa verildi

Fransa'da birkaç gündür devam eden protestoların ve şiddetli gösterilerin fitilini ateşleyen ve polis kurşunuyla ölen Nael M. isimli 17 yaşındaki genç yoğun güvenlik önlemleri altında defnedildi.