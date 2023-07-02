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Haberler Galeri Fransa'daki olayların fitili onunla ateşlenmişti! Polis kurşunuyla ölen 17 yaşındaki genç toprağa verildi
Giriş Tarihi: 02.07.2023 08:06 Güncelleme Tarihi: 02.07.2023 08:06

Fransa'daki olayların fitili onunla ateşlenmişti! Polis kurşunuyla ölen 17 yaşındaki genç toprağa verildi

Fransa'da birkaç gündür devam eden protestoların ve şiddetli gösterilerin fitilini ateşleyen ve polis kurşunuyla ölen Nael M. isimli 17 yaşındaki genç yoğun güvenlik önlemleri altında defnedildi.

AA
Fransa’daki olayların fitili onunla ateşlenmişti! Polis kurşunuyla ölen 17 yaşındaki genç toprağa verildi

Fransa'nın Nanterre kentinde, 27 Haziran'da araç içindeyken polisin açtığı ateşle hayatını kaybeden ve ölümü ülkede olaylı protestolara yol açan Nael M. isimli genç defnedildi.

Fransa’daki olayların fitili onunla ateşlenmişti! Polis kurşunuyla ölen 17 yaşındaki genç toprağa verildi

Fransız basınındaki haberlere göre, Nael M, Nanterres'deki İbn Badis Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Mont-Valerien kabristanına defnedildi.

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Fransa’daki olayların fitili onunla ateşlenmişti! Polis kurşunuyla ölen 17 yaşındaki genç toprağa verildi

Cenaze törenine ailesi ve arkadaşlarının yanı sıra yüzlerce kişi katıldı.

Fransa’daki olayların fitili onunla ateşlenmişti! Polis kurşunuyla ölen 17 yaşındaki genç toprağa verildi

Ölümü polis şiddetine tepki olarak ülkede 5 gündür devam eden olaylı protestolara yol açan gencin cenaze merasimi basına kapalı olarak gerçekleşti.

Fransa’daki olayların fitili onunla ateşlenmişti! Polis kurşunuyla ölen 17 yaşındaki genç toprağa verildi

Cenaze namazı ve merasimi yoğun güvenlik önlemleri altında geçerken zırhlı araçlar da yakın mesafeye konuşlandırıldı.

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