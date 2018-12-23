Gelecekten geldiğini söyledi! İşte 2019 yılına ait korkunç kehanetleri...
Gelecekten geldiğini söyledi! İşte 2019 yılına ait korkunç kehanetleri...
2043 yılında doğduğunu idda eden Michael Phillips, dünyanın önümüzdeki yıllarda karşılaşacağı tehditleri bildiğini iddia etti. . YouTube'a yüklediği videolarda, 2019 yılından sonra dünyanın beklediği felaketleri bildiğini söyleyen Phillips, videoyu tarihi değiştirmek istediği için çektiğini söyledi.
Giriş Tarihi: 23.12.2018 13:07 Güncelleme Tarihi: 23.12.2018 13:27