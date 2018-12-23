Gelecekten geldiğini söyledi! İşte 2019 yılına ait korkunç kehanetleri...

Gerçek bir zaman yolcusunun bile yapması inanılmaz derecede düşük olan şeyi Michael Phillips yaptığını iddia ediyor. Phillips, 2043'de doğduğunu ve önümüzdeki yıllarda karşılaşılan en büyük tehditlerin bazılarını bildiğini iddia ediyor. Bunun başında da 3. Dünya Savaşı geliyor.