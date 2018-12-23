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Gelecekten geldiğini söyledi! İşte yılına ait korkunç kehanetleri...

2043 yılında doğduğunu idda eden Michael Phillips, dünyanın önümüzdeki yıllarda karşılaşacağı tehditleri bildiğini iddia etti. . 'a yüklediği videolarda, yılından sonra dünyanın beklediği felaketleri bildiğini söyleyen Phillips, videoyu tarihi değiştirmek istediği için çektiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 23.12.2018 13:07 Güncelleme Tarihi: 23.12.2018 13:27
Gelecekten geldiğini söyledi! İşte 2019 yılına ait korkunç kehanetleri...

'da kısa bir süre önce 2043 yılından geldiğini iddia edip video koyan ve bir takım iddilarda bulunan gencin yeni kehanetleri çok korkun.. Gencin kenahetlerine göre yılında yani önmüzdeki yıl üçüncü dünya savaşı patlak verecek.

Gelecekten geldiğini söyledi! İşte 2019 yılına ait korkunç kehanetleri...

Gerçek bir zaman yolcusunun bile yapması inanılmaz derecede düşük olan şeyi Michael Phillips yaptığını iddia ediyor. Phillips, 2043'de doğduğunu ve önümüzdeki yıllarda karşılaşılan en büyük tehditlerin bazılarını bildiğini iddia ediyor. Bunun başında da 3. Dünya Savaşı geliyor.

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Gelecekten geldiğini söyledi! İşte 2019 yılına ait korkunç kehanetleri...

Bir zaman yolcusu gelecekten ve "3. Dünya Savaşı" hakkında bizi uyarmak için geri geldiğini iddia ediyor. 'a yüklenen videoda Michael Phillips adlı kişi 'gelecek' hakkında konuşuyor.

Gelecekten geldiğini söyledi! İşte 2019 yılına ait korkunç kehanetleri...

Phillips videonun bir bölümünde 2043'de doğduğunu ve önümüzdeki yıllarda karşılaşılan en büyük tehditlerden bazılarını bildiğini iddia ediyor.

Gelecekten geldiğini söyledi! İşte 2019 yılına ait korkunç kehanetleri...

O, tamamen kanıt göstermeksizin, 'da ABD ile Kuzey Kore arasında kısa bir nükleer savaşın patlak verileceğini de iddia ediyor. Üçüncü Dünya Savaşı geldiğinde Çin'in ABD ve İngiltere'ye karşı Rusya ile savaşacağını söylüyor.

Gelecekten geldiğini söyledi! İşte 2019 yılına ait korkunç kehanetleri...

Bir hükümet istihbarat ajansı tarafından günümüze gönderildiğini söyleyen Phillips, 2043 yılında doğduğunu, 18 yaşında 18. Birlik adı verilen bir orduya katıldığını ve ordunun kendisini zaman yolculuğu projeleri için kullandığını öne sürdü.

Gelecekten geldiğini söyledi! İşte 2019 yılına ait korkunç kehanetleri...

Hayatının bir döneminde 21'inci Sas Alayı'nda da görev yaptığını söyleyen Phillips, on yıllar sonra dünyanın ne hale geldiği hakkında bazı detayları paylaşıyor.

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