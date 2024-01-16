Giriş Tarihi: 16.01.2024 10:53
Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
10:57
‘Gizli belgeler sızdı’ diyerek duyurdular: Alman basınından Putin kehaneti! 9 aşamalı planda NATO detayı…
Rusya Ukrayna savaşı devam ederken Kiev, Avrupa'dan destek görmeye devam ediyor. Rusya'ya karşı oluşan cephede Ukrayna'nın en büyük destekçisi olarak görülen Almanya'dan dikkat çeken bir iddia geldi. Almanya Savunma Bakanlığı'ndan sızan belgeleri işaret eden Bild gazetesi Rusya Devlet Başkanı Putin için çarpıcı iddialarda bulundu.