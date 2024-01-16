‘Gizli belgeler sızdı’ diyerek duyurdular: Alman basınından Putin kehaneti! 9 aşamalı planda NATO detayı…

Rusya Ukrayna savaşı, 2022 yılından bu yana devam ediyor. Karşılıklı çatışmalar şiddetini korurken Ukrayna'ya savaş boyunca en büyük destek Avrupa'dan geldi. Ukrayna'ya askeri yardımlarına devam eden Almanya'dan gelen çarpıcı bir iddia ise dünya gündemine damga vurdu.