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Giriş Tarihi: 16.01.2024 10:53 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 10:57

‘Gizli belgeler sızdı’ diyerek duyurdular: Alman basınından Putin kehaneti! 9 aşamalı planda NATO detayı…

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken Kiev, Avrupa'dan destek görmeye devam ediyor. Rusya'ya karşı oluşan cephede Ukrayna'nın en büyük destekçisi olarak görülen Almanya'dan dikkat çeken bir iddia geldi. Almanya Savunma Bakanlığı'ndan sızan belgeleri işaret eden Bild gazetesi Rusya Devlet Başkanı Putin için çarpıcı iddialarda bulundu.

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‘Gizli belgeler sızdı’ diyerek duyurdular: Alman basınından Putin kehaneti! 9 aşamalı planda NATO detayı…

Rusya Ukrayna savaşı, 2022 yılından bu yana devam ediyor. Karşılıklı çatışmalar şiddetini korurken Ukrayna'ya savaş boyunca en büyük destek Avrupa'dan geldi. Ukrayna'ya askeri yardımlarına devam eden Almanya'dan gelen çarpıcı bir iddia ise dünya gündemine damga vurdu.

‘Gizli belgeler sızdı’ diyerek duyurdular: Alman basınından Putin kehaneti! 9 aşamalı planda NATO detayı…

Alman Bild gazetesinde yer alan bir analizde, Rusya'ya ilişkin çarpıcı ifadeler yer aldı. Rusya Devlet Başkanı Putin'in "9 aşamalı plan"ına işaret edilen analizde Avrupa ve NATO'yla ilgili kabus senaryosu çizildi.

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‘Gizli belgeler sızdı’ diyerek duyurdular: Alman basınından Putin kehaneti! 9 aşamalı planda NATO detayı…

BILD "GİZLİ" BELGELERİ AÇIKLADI

Bild, Almanya Savunma Bakanlığı'ndan sızdığını söylediği çok gizli belgelerde Rusya'nın gelecek 18 ay süresince büyük bir değişim başlatacağını ileri sürdü.

‘Gizli belgeler sızdı’ diyerek duyurdular: Alman basınından Putin kehaneti! 9 aşamalı planda NATO detayı…

Sızan belgelere göre, Batı'nın Ukrayna'ya olan yardımlarının en az olacağı Haziran ayında Rusya savaş alanında başarıya ulaşacak.

‘Gizli belgeler sızdı’ diyerek duyurdular: Alman basınından Putin kehaneti! 9 aşamalı planda NATO detayı…

Ukrayna üzerinden önemli ilerlemeler kaydedecek olan Rusya, temmuz ayına gelindiğinde ise Baltık'ta siber saldırılar başlatmak için düğmeye basacak. Bild'in iddiasına göre Estonya, Letonya ve Litvanya'da da şiddetli çatışmalar baş gösterecek.

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