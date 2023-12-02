Gizli rapor İsrail’i karıştırdı! Netanyahu’nun sağ koluna soğuk duş: CNN yayınında kalakaldı

SKANDAL RAPOR ORTAYA ÇIKTI

Son olarak ABD medyasında sunulan yeni bir rapor İsrail'de deprem etkisi yarattı. New York Times gazetesi yayınladığı haberinde "Jericho Duvarı" adı verilen raporu ifşa etti. Buna göre İsrail yetkililerinin kod adı olarak "Jericho Duvarı" adını verdiği 40 sayfalık rapor, Hamas'ın bir eylem hazırlığında olduğunu iddia ediyordu. Söz konusu rapordan İsrailli yetkililerin 1 sene öncesinde haberinin olduğu belirtildiği raporda İsrail askeri kuvvetlerinin yeri, büyüklüğü, iletişim merkezleri ve diğer hassas bilgilerle ilgili ayrıntılar da yer aldı.