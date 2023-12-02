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Haberler Galeri Gizli rapor İsrail’i karıştırdı! Netanyahu’nun sağ koluna soğuk duş: CNN yayınında kalakaldı
Giriş Tarihi: 02.12.2023 11:20 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023 11:23

Gizli rapor İsrail’i karıştırdı! Netanyahu’nun sağ koluna soğuk duş: CNN yayınında kalakaldı

İsrail'in Hamas'ı bahane ederek başlattığı Gazze soykırımını aklamak için ortaya attığı yalanlar teker teker ifşa oluyor. 7 Ekim'de yaşanan olaylara hazırlıksız yakalandığını iddia ederek mağduru oynamaya çalışan İsrail'in, olaylardan bir sene öncesine kadar bilgilendirildiği ortaya çıkmıştı. CNN canlı yayınında iddiaları yalanlamak için hazır bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun başdanışmanı Mark Regev, sunucunun sorusu karşısında ne yapacağını şaşırdı. Regev'in kekelediği anlar dünyanın gündemine oturdu.

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Gizli rapor İsrail’i karıştırdı! Netanyahu’nun sağ koluna soğuk duş: CNN yayınında kalakaldı

İsrail'in Gazze soykırımı 7 Ekim'den bu yana devam ediyor. Geçici ateşkesin ardından Gazze'yi yerle bir etmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını sık sık tekrar eden İsrail, soykırımın başladığı günden bu yana yürüttükleri algı operasyonlarıyla gündeme geliyor.

Gizli rapor İsrail’i karıştırdı! Netanyahu’nun sağ koluna soğuk duş: CNN yayınında kalakaldı

İSRAİL HER ŞEYİ BİLİYORDU

Hamas'ı bahane ederek Gazze'de sivil yerleşimleri enkaza çeviren İsrail, 7 Ekim'de gerçekleşen müzik festivali saldırısına "hazırlıksız" yakalandığını iddia ederek dünya kamuoyunda kendisini mağdur göstermeye çalışıyordu. Aksini gösteren açıklamalara rağmen 7 Ekim'de yaşanan olaylarda istihbarata yönünden zayıf kaldıklarını öne süren İsrail'in yalan söylediği defalarca ortaya çıktı. Müzik festivalinde İsrail helikopterlerinin kendi vatandaşlarına ateş açtığı dahi, İsrailli pilotların ifadeleriyle kanıtlandı.

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Gizli rapor İsrail’i karıştırdı! Netanyahu’nun sağ koluna soğuk duş: CNN yayınında kalakaldı

SKANDAL RAPOR ORTAYA ÇIKTI

Son olarak ABD medyasında sunulan yeni bir rapor İsrail'de deprem etkisi yarattı. New York Times gazetesi yayınladığı haberinde "Jericho Duvarı" adı verilen raporu ifşa etti. Buna göre İsrail yetkililerinin kod adı olarak "Jericho Duvarı" adını verdiği 40 sayfalık rapor, Hamas'ın bir eylem hazırlığında olduğunu iddia ediyordu. Söz konusu rapordan İsrailli yetkililerin 1 sene öncesinde haberinin olduğu belirtildiği raporda İsrail askeri kuvvetlerinin yeri, büyüklüğü, iletişim merkezleri ve diğer hassas bilgilerle ilgili ayrıntılar da yer aldı.

Gizli rapor İsrail’i karıştırdı! Netanyahu’nun sağ koluna soğuk duş: CNN yayınında kalakaldı

BİR SENE BOYUNCA…

NYT tarafından doğrulandığı belirtilen yazışmalarda ise Jericho Duvarı ile ilgili dikkat çeken ifadeler yer aldı. Şifreli mesajlarda bir albay, saldırıdan tam 3 ay önce attığı mesajında Hamas'ın tatbikatlarıyla ilgili olarak "Bu bir tatbikat değil, savaş başlatma planı" ifadelerini kullandı.

Gizli rapor İsrail’i karıştırdı! Netanyahu’nun sağ koluna soğuk duş: CNN yayınında kalakaldı

Söz konusu iddiaların gündeme gelmesi, İsrail'in uzun süredir olayları ilgili istihbarata bilgisine sahip olduğunu ortaya çıkardı. Bunun yanında İsrailli yetkililerin Hamas'ın eylem planını olduğundan daha vurucu hale getirmek ve dünya kamuoyunu yanıltmak için bir sene boyunca hazırlandığı iddiaları dünya gündeminde konuşulmaya başlandı.

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