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Haberler Galeri Hamas lideri İsmail Heniyye'nin bir torunu daha şehit oldu! Hava saldırısında ağır yaralanmıştı
Giriş Tarihi: 15.04.2024 14:36 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 15:01

Hamas lideri İsmail Heniyye'nin bir torunu daha şehit oldu! Hava saldırısında ağır yaralanmıştı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, İsrail tarafından Ramazan Bayramının ilk gününde düzenlenen hava saldırısında ağır yaralanan torunu Melek Muhammed bugün tedavi gördüğü hastanede şehit düştü. Haniye'nin üç oğlu ve dört torunu, Gazze'deki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda hareket halindeki araçlarının hedef alması sonucu şehit olmuştu.

Hamas lideri İsmail Heniyye’nin bir torunu daha şehit oldu! Hava saldırısında ağır yaralanmıştı

İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda hareket halindeki bir aracı hedef alması sonucu Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin 3 oğlu ve 4 torunu hayatını kaybetmişti.

Hamas lideri İsmail Heniyye’nin bir torunu daha şehit oldu! Hava saldırısında ağır yaralanmıştı

Şehadet haberlerini Katar Hastanesi'ndeki yaralı Filistinlileri ziyaret ettiği sırada alan Heniyye, "Çocuklarının Gazze'yi terk etmediğini, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu yolunda hayatlarını feda ettiklerini" söylemişti.

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Hamas lideri İsmail Heniyye’nin bir torunu daha şehit oldu! Hava saldırısında ağır yaralanmıştı

Acı haberin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hamas lideri Heniyye ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek başsağlığı dileğinde bulunmuştu.

Hamas lideri İsmail Heniyye’nin bir torunu daha şehit oldu! Hava saldırısında ağır yaralanmıştı

HENİYYE'NİN AİLESİNDEN 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusu Ramazan Bayramı'nın ilk günü öğleden sonra çocukları ve torunlarının bulunduğu aracı bombalayarak Heniyye'nin ailesine yönelik katliam gerçekleştirdi.

Hamas lideri İsmail Heniyye’nin bir torunu daha şehit oldu! Hava saldırısında ağır yaralanmıştı

İsrail ordusu saldırıyı gerçekleştirdiğini doğrularken, Heniyye saldırı nedeniyle Hamas'ın ateşkes müzakerelerinde tutumunu değiştirmeyeceğini söylemişti.

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