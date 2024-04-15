Hamas lideri İsmail Heniyye’nin bir torunu daha şehit oldu! Hava saldırısında ağır yaralanmıştı

Acı haberin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hamas lideri Heniyye ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek başsağlığı dileğinde bulunmuştu.

“İSRAİL İŞLEDİĞİ İNSANLIK SUÇLARININ HESABINI VERECEK”



Başkan Erdoğan, Hamas Lideri İsmail Heniyye'yi arayarak İsrail saldırısında hayatını kaybeden üç oğlu ve torunu için başsağlığı dileklerini iletti. pic.twitter.com/egGigsRkBO