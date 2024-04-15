Giriş Tarihi: 15.04.2024 14:36
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
15:01
Hamas lideri İsmail Heniyye'nin bir torunu daha şehit oldu! Hava saldırısında ağır yaralanmıştı
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, İsrail tarafından Ramazan Bayramının ilk gününde düzenlenen hava saldırısında ağır yaralanan torunu Melek Muhammed bugün tedavi gördüğü hastanede şehit düştü. Haniye'nin üç oğlu ve dört torunu, Gazze'deki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda hareket halindeki araçlarının hedef alması sonucu şehit olmuştu.