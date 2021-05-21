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Haberler Galeri Hangi telefonlar Android 12 güncellemesini alacak? Güncellenecek Android telefon modelleri nedir?
Giriş Tarihi: 21.05.2021 10:25 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 10:28

Hangi telefonlar güncellemesini alacak? Güncellenecek telefon modelleri nedir?

geçtiğimiz gün düzenlediği I/O 2021 etkinliğinde 'yi resmen tanıttı. Yeni nesil işletim sistemi tasarım ve gizlilik konusunda önemli yenilikler içeriyor. Google, optimizasyon ve performansta da önemli değişiklikler geliştirmeler yaptığını açıkladı. 12'nin geliştirici beta sürümü çıkmış durumda. Android kullanıcıları Android 12'nin hangi telefonlara geleceğini merak ediyor. Bu konuda çeşitli söylentiler ve bazı beklentiler var. İşte Android 12 güncellemesini alacak telefonlar listesi...

Hangi telefonlar Android 12 güncellemesini alacak? Güncellenecek Android telefon modelleri nedir?

güncellemesini hangi telefonlar alacak? Güncellenecek cihazlar belli oldu mu? 12 ne zaman çıkacak? Bu ve benzeri birçok soru büyük bir merakla araştırılıyor. 'dan tam bir cevap yok, ancak fısıltı gazetesinde Android 12 güncellemesi alacak telefonlar ve işletim sisteminin çıkış tarihi hakkında bir takım haberler var.

Hangi telefonlar Android 12 güncellemesini alacak? Güncellenecek Android telefon modelleri nedir?

İlk olarak çıkış tarihinden başlayalım. uzun zamandır test ediliyor ve geliştirici beta sürümü de çıktı. Söylentilere göre 12, Ağustos veya Eylül ayında yayınlanabilir.

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Hangi telefonlar Android 12 güncellemesini alacak? Güncellenecek Android telefon modelleri nedir?

güncellemesi alacak telefonlarla ilgili internette dolanan bir liste var. Bu listenin de resmi olmadığını, iddialara ve tahminlere göre hazırlandığını da belirtelim. 12 güncellemesini alması beklenen telefonlar...

Hangi telefonlar Android 12 güncellemesini alacak? Güncellenecek Android telefon modelleri nedir?

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Pixel 4a / 4a 5G
Pixel 4/4 XL
Pixel 3/3 XL
Pixel 3a / 3a 5G

Hangi telefonlar Android 12 güncellemesini alacak? Güncellenecek Android telefon modelleri nedir?

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