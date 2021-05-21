HaberlerGaleriHangi telefonlar Android 12 güncellemesini alacak? Güncellenecek Android telefon modelleri nedir?
Giriş Tarihi: 21.05.2021 10:25Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 10:28
Hangi telefonlar Android 12 güncellemesini alacak? Güncellenecek Android telefon modelleri nedir?
Google geçtiğimiz gün düzenlediği I/O 2021 etkinliğinde Android 12'yi resmen tanıttı. Yeni nesil işletim sistemi tasarım ve gizlilik konusunda önemli yenilikler içeriyor. Google, optimizasyon ve performansta da önemli değişiklikler geliştirmeler yaptığını açıkladı. Android 12'nin geliştirici beta sürümü çıkmış durumda. Android kullanıcıları Android 12'nin hangi telefonlara geleceğini merak ediyor. Bu konuda çeşitli söylentiler ve bazı beklentiler var. İşte Android 12 güncellemesini alacak telefonlar listesi...