Hangi telefonlar Android 12 güncellemesini alacak? Güncellenecek Android telefon modelleri nedir?

Android 12 güncellemesini hangi telefonlar alacak? Güncellenecek cihazlar belli oldu mu? Android 12 ne zaman çıkacak? Bu ve benzeri birçok soru büyük bir merakla araştırılıyor. Google'dan tam bir cevap yok, ancak fısıltı gazetesinde Android 12 güncellemesi alacak telefonlar ve işletim sisteminin çıkış tarihi hakkında bir takım haberler var.