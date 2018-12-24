Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Hangi ülkede ne kadar nükleer güç bulunuyor? İşte ülkelerin nükleer güçleri...

Hangi ülkede ne kadar nükleer güç bulunuyor? İşte ülkelerin nükleer güçleri...

Giriş Tarihi: 24.12.2018 19:40 Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 20:04
Hangi ülkede ne kadar nükleer güç bulunuyor? İşte ülkelerin nükleer güçleri...

Yapılan araştırmalara göre dünya üzerinde 14.995 bulunuyor. Her ülkenin elinde bulunmayan bu nükleer silahlar, bulundukları ülkelerin rakiplerine çok ciddi korku salabiliyorlar.

Hangi ülkede ne kadar nükleer güç bulunuyor? İşte ülkelerin nükleer güçleri...

Şu anda elindeki nükleer silahlar az olmasına rağmen en tehlikeli ülke olarak gösterilen 'nin elinde kaç tane olduğunu biliyor musunuz?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hangi ülkede ne kadar nükleer güç bulunuyor? İşte ülkelerin nükleer güçleri...

İşte 'a göre ülkelerin nükleer güçleri...

Hangi ülkede ne kadar nükleer güç bulunuyor? İşte ülkelerin nükleer güçleri...

Ülke:

Hangi ülkede ne kadar nükleer güç bulunuyor? İşte ülkelerin nükleer güçleri...

Dünyanın en güçlü bombası dahil 7000

Hangi ülkede ne kadar nükleer güç bulunuyor? İşte ülkelerin nükleer güçleri...

Ülke: ABD

Hangi ülkede ne kadar nükleer güç bulunuyor? İşte ülkelerin nükleer güçleri...

6800

BİZE ULAŞIN