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Hangi ülkede ne kadar Türk var? En çok Türk yaşayan ülkeler

Hangi ülkede ne kadar Türk var? En çok Türk yaşayan ülkeler

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını dünyanın her yerinde görmek mümkün. Hepimizin bildiği gibi dünyanın neresine gidersek gidelim Türkçe konuşan birileriyle karşılaşmak şaşırtmıyor. Peki en çok hangi ülkelerde Türk var? Türklerin sayı olarak en fazla bulunduğu ülkeler listelendi. İşte sırasıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının en fazla ikamet ettiği ülkeler. Belki de bu listede sizi çok şaşırtabilecek ülkelerle karşılaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 30.05.2019 11:35 Güncelleme Tarihi: 30.05.2019 12:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





