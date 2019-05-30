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Hangi ülkede ne kadar Türk var? En çok Türk yaşayan ülkeler

Cumhuriyeti vatandaşlarını dünyanın her yerinde görmek mümkün. Hepimizin bildiği gibi dünyanın neresine gidersek gidelim Türkçe konuşan birileriyle karşılaşmak şaşırtmıyor. Peki en çok hangi ülkelerde Türk var? Türklerin sayı olarak en fazla bulunduğu ülkeler listelendi. İşte sırasıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının en fazla ikamet ettiği ülkeler. Belki de bu listede sizi çok şaşırtabilecek ülkelerle karşılaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 30.05.2019 11:35 Güncelleme Tarihi: 30.05.2019 12:12
Hangi ülkede ne kadar Türk var? En çok Türk yaşayan ülkeler

Dışişleri Bakanlığı verilerine göre işte yurtdışında yaşayan Türk sayıları.

Hangi ülkede ne kadar Türk var? En çok Türk yaşayan ülkeler

En yüksek ülkeler sırasıyla...

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Hangi ülkede ne kadar Türk var? En çok Türk yaşayan ülkeler

Arjantin

Ülkedeki Türk Sayısı: 1000

Güney Kore

Ülkedeki Türk Sayısı: 1000

Hangi ülkede ne kadar Türk var? En çok Türk yaşayan ülkeler

Meksika

Ülkedeki Türk Sayısı: 1500

Tayland

Ülkedeki Türk Sayısı: 1500

Hangi ülkede ne kadar Türk var? En çok Türk yaşayan ülkeler

Lüksemburg

Ülkedeki Türk Sayısı: 1600

Fas

Ülkedeki Türk Sayısı: 2000

Hangi ülkede ne kadar Türk var? En çok Türk yaşayan ülkeler

Özbekistan

Ülkedeki Türk Sayısı: 2000

Etiyopya

Ülkedeki Türk Sayısı: 2000

Hangi ülkede ne kadar Türk var? En çok Türk yaşayan ülkeler

Bahreyn

Ülkedeki Türk Sayısı: 2000

Karadağ

Ülkedeki Türk Sayısı: 2000

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