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Giriş Tarihi: 31.07.2024 13:34 Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 13:36

Haniye suikastında şoke eden detay! Saldırıda gizli İran hedefi: İran Cumhurbaşkanı Pazeşkiyan’a 150 metre!

Son dakika haberleri: İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ölümü dünyayı sarstı. Suikastın ardından gözler İsrail'e kilitlendi. İran'ın kalbinde füzelerle yapılan suikast sonrası bölgede büyük bir kaos yaşanması an meselesiyken uzman isim, suikastla ilgili şoke eden bir detay paylaştı.

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Haniye suikastında şoke eden detay! Saldırıda gizli İran hedefi: İran Cumhurbaşkanı Pazeşkiyan’a 150 metre!

Son dakika haberleri: Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

Haniye suikastında şoke eden detay! Saldırıda gizli İran hedefi: İran Cumhurbaşkanı Pazeşkiyan’a 150 metre!

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

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Haniye suikastında şoke eden detay! Saldırıda gizli İran hedefi: İran Cumhurbaşkanı Pazeşkiyan’a 150 metre!

FÜZE SINIR DIŞINDAN ATEŞLENDİ

İran devlet televizyonu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye yönelik suikastın sınır ötesinden gerçekleştirildiğini duyurdu. İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı ise Haniye'nin başkent Tahran'ın kuzeyinde gazilere ait özel bir konutta hava saldırısıyla hedef alındığını aktardı.

Haniye suikastında şoke eden detay! Saldırıda gizli İran hedefi: İran Cumhurbaşkanı Pazeşkiyan’a 150 metre!

Haberde, Haniye'nin suikast sırasında Tahran'ın kuzeyinde bulunan gazilere ait özel bir konutta bulunduğu ve saldırının yerel saatle 02.00'de (TSİ 01.30) gerçekleştirildiği belirtildi. Haniye'ye yönelik saldırının havadan düzenlendiği aktarıldı.

Haniye suikastında şoke eden detay! Saldırıda gizli İran hedefi: İran Cumhurbaşkanı Pazeşkiyan’a 150 metre!

UZMAN İSİMDEN ŞOKE EDEN DETAY

İran devlet televizyonu ise saldırının sınır ötesinden gerçekleştirildiği bilgisini paylaştı.

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