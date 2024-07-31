Haniye suikastında şoke eden detay! Saldırıda gizli İran hedefi: İran Cumhurbaşkanı Pazeşkiyan’a 150 metre! | Video
İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ölümü dünyayı sarstı. Suikastın ardından gözler İsrail'e kilitlendi. İran'ın kalbinde füzelerle yapılan suikast sonrası bölgede büyük bir kaos yaşanması an meselesiyken uzman isim, suikastla ilgili şoke eden bir detay paylaştı.
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