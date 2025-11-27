ABD'de ulusal muhafız askerlerini vuran saldırgan yakalandı!
27.11.2025 | 00:32
ABD'nin başkenti Washington'da 2 Ulusal Muhafız askerinin vurulduğu bildirildi. Saldırgan güvenlik güçleri tarafından vurularak yakalandı.
