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Haberler Galeri Her şey Filistin sayesinde ortaya çıkıyor! Usame Bin Ladin’in 21 yıl önceki mektubu ABD’de gündem oldu! Batı medyasından akılalmaz sansür
Giriş Tarihi: 16.11.2023 23:33 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 23:36

Her şey Filistin sayesinde ortaya çıkıyor! Usame Bin Ladin’in 21 yıl önceki mektubu ABD’de gündem oldu! Batı medyasından akılalmaz sansür

Dünyanın gözü önünde soykırım gerçekleştiren İsrail, Gazze Şeridi'ne ölüm yağdırıyor. ABD Başkanı Joe Biden katil İsrail'e tam destek verirken ABD vatandaşları ise İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı protesto ediyor. ABD'ye tepkiler çığ gibi büyürken El Kaide lideri Usame bin Ladin'in ABD halkına yazdığı mektup 21 yıl sonra yeniden gündem oldu. Ladin'in yazdığı 'Amerika'ya Mektup'u okuyan ABD'deki sosyal medya kullanıcılarının yaptıkları paylaşımlar viral oldu, İngiliz The Guardian gazetesi ise mektuba erişimi kapattı.

Her şey Filistin sayesinde ortaya çıkıyor! Usame Bin Ladin’in 21 yıl önceki mektubu ABD’de gündem oldu! Batı medyasından akılalmaz sansür

İsrail 7 Ekim'den bu yana acımazsızca saldırdığı Gazze'de, kadın, çocuk demeden binlerce insanı acımasızca katlediyor. Dünyanın birçok noktasında ise meydanlarda toplanan binlerce kişi İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden soykırımına tepki gösteriyor.

Her şey Filistin sayesinde ortaya çıkıyor! Usame Bin Ladin’in 21 yıl önceki mektubu ABD’de gündem oldu! Batı medyasından akılalmaz sansür

Hastanelere bile bomba atan İsrail'e karşı Batı dünyası liderleri sessiz kalırken vatandaşlar ise sokağa çıkarak zulme karşı duruyor.

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Her şey Filistin sayesinde ortaya çıkıyor! Usame Bin Ladin’in 21 yıl önceki mektubu ABD’de gündem oldu! Batı medyasından akılalmaz sansür

ABD HALKI UYANIYOR

ABD Başkanı Joe Biden İsrail'e giderek geri adım olmaksızın tarihinin en kanlı Müslüman soykırımına girişen katil İsrail'e tam destek verirken ABD vatandaşları ise İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı protesto ediyor.

Her şey Filistin sayesinde ortaya çıkıyor! Usame Bin Ladin'in 21 yıl önceki mektubu ABD'de gündem oldu!

Her şey Filistin sayesinde ortaya çıkıyor! Usame Bin Ladin’in 21 yıl önceki mektubu ABD’de gündem oldu! Batı medyasından akılalmaz sansür

Bir araya gelen protestocular, "İsrail bombalıyor, parasını ABD ödüyor. Söylesenize bugün kaç çocuk öldürdünüz?" sloganları atıyor.

Her şey Filistin sayesinde ortaya çıkıyor! Usame Bin Ladin’in 21 yıl önceki mektubu ABD’de gündem oldu! Batı medyasından akılalmaz sansür

BATI MEDYASINDAN GAZZE SANSÜRÜ

Tüm bunlar olurken Batı medyası ise İsrail'in soykırımlarına adeta çanak tutuyor. İşgalci İsrail Gazze'de katliam yaparken çifte standart uygulayan Batı medyası "Filistin" diyeni susturmakla yetinmeyip, kirli propagandaya da imza atıyor.

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