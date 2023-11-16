Her şey Filistin sayesinde ortaya çıkıyor! Usame Bin Ladin’in 21 yıl önceki mektubu ABD’de gündem oldu! Batı medyasından akılalmaz sansür

İsrail 7 Ekim'den bu yana acımazsızca saldırdığı Gazze'de, kadın, çocuk demeden binlerce insanı acımasızca katlediyor. Dünyanın birçok noktasında ise meydanlarda toplanan binlerce kişi İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden soykırımına tepki gösteriyor.