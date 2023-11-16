Her şey Filistin sayesinde ortaya çıkıyor! Usame Bin Ladin’in 21 yıl önceki mektubu ABD’de gündem oldu!
Dünyanın gözü önünde soykırım gerçekleştiren İsrail, Gazze Şeridi'ne ölüm yağdırıyor. ABD Başkanı Joe Biden katil İsrail'e tam destek verirken ABD vatandaşları ise İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı protesto ediyor. ABD'ye tepkiler çığ gibi büyürken El Kaide lideri Usame bin Ladin'in ABD halkına yazdığı mektup 21 yıl sonra yeniden gündem oldu. Ladin'in yazdığı 'Amerika'ya Mektup'u okuyan ABD'deki sosyal medya kullanıcılarının yaptıkları paylaşımlar viral oldu, İngiliz The Guardian gazetesi ise mektuba erişimi kapattı.
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