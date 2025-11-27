Giriş Tarihi: 27.11.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 11:19
Hong Kong’ta tarihi felaket: Dev kompleks 24 saattir yanıyor! 55 ölü yüzlerce kayıp
Hong Kong'da 8 bloklu dev sitede başlayan yangın 24 saattir kontrol altına alınamazken, 55 kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 300 kişiden hala haber alınamadığı bildiriliyor. Alevlerin olağanüstü hızla yayılması ihmal şüphelerine yol açarken, kompleksi yenileyen inşaat şirketinin üç yöneticisinin gözaltına alınması felaketin arkasında daha karanlık bir tabloya işaret ediyor.