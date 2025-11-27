Hong Kong’ta tarihi felaket: Dev kompleks 24 saattir yanıyor! 55 ölü yüzlerce kayıp

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Hong Kong'da 8 bloklu dev sitede başlayan yangın 24 saattir kontrol altına alınamazken, 55 kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 300 kişiden hala haber alınamadığı bildiriliyor. Alevlerin olağanüstü hızla yayılması ihmal şüphelerine yol açarken, kompleksi yenileyen inşaat şirketinin üç yöneticisinin gözaltına alınması felaketin arkasında daha karanlık bir tabloya işaret ediyor.

Hong Kong merkezli South China Morning Post (SCMP) gazetesinin haberine göre, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Tai Po bölgesinde dün 8 apartmanlı sitede çıkan yangında can kaybı ve yaralı sayısı artıyor.

YANGIN HIZLA BÜTÜN KOMPLEKSİ SARDI

Dün öğle saatlerinde 1900'den fazla dairenin bulunduğu sitede başlayan yangın, binaların tadilatı için dış cepheye kurulu bambu iskeleler yüzünden hızla yayılmıştı.

FACİADA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Yerel itfaiye biriminden yapılan açıklamaya göre, yangında şu ana dek aralarında bir itfaiyecinin olduğu 55 kişi hayatını kaybetti.

Yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı tahmin edilen sitede alevlerin sardığı 7 apartmandan 3'ü kontrol altına alınırken 4 binada yangın devam ediyor.

279 kişiden hala haber alınamazken 26 itfaiye ekibi yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

İHMALLER ZİNCİRİ ORTAYA SAÇILDI

Emniyet yetkilileri, yangınla ilişkili olarak, sitedeki tadilatı yürüten inşaat şirketinin iki müdürü ve danışman mühendis olmak üzere 3 kişiyi "taksirle adam öldürme" şüphesiyle gözaltına aldı.

Tadilat nedeniyle binalara kurulan bambu iskelelerin ve pencerelerin kaplandığı plastik köpük malzemenin yangının hızla yayılmasında etkili olduğu belirtiliyor.

Polis Başmüfettişi Eileen Chung Lai-yee, "Şirketin sorumlu kişilerinin, olayda ağır ihmali olduğu ve bunun yangının hızla yayılmasına ve çok sayıda can kaybına sebep olduğuna dair sebeplerimiz var." ifadesini kullandı.

"YANGININ HIZLA YAYILMASI OLAĞAN DIŞI"

Güvenlik Bakanı Chris Tang da yaptığı açıklamada, ilk incelemeler yangının hızla yayılmasının olağan dışı olduğu, buna büyük ölçüde plastik köpük yalıtım malzemesinin yol açtığına işaret ederek, "Bina duvarlarının kaplandığı materyalin, iskeleti çevreleyen kurulan ağların ve su geçirmez muşambanın yandığında alevlerin, standartlara uygun malzemelerde olması gerekenden daha hızlı yayıldığını gördük." değerlendirmesinde bulundu.

17 YIL SONRA BİR İLK

Yangınların şiddeti için 5 kademeli derecelendirme sistemi kullanılan Hong Kong'da, 17 yıl sonra ilk defa 5. seviye alarmı verildi.

ÜLKE PANİK HALİNDE

Çevrede bulunan iki sitenin daha tahliye edildiğini bildiren yetkililer, kurulan 8 geçici barınağa yangından etkilenen 900 civarı vatandaşın sığındığını belirtti.

Yetkililer, 140'tan fazla yangın söndürme aracının ve 800'ün üzerinde sağlık ve itfaiye personelinin olay yerine sevk edildiği kaydetti.

Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, yangın nedeniyle çevre yolların ulaşıma kapatıldığı bildirildi.

ÇİN'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yangında hayatını kaybedenler için Hong Kong hükümetine başsağlığı dilerken Pekin'in Hong Kong ve Makau İşleri Ofisi'ne yerel hükümetle yangına mücadele için destek sağlaması talimatını verdi.

Hong Kong Baş Yöneticisi John Lee Ka-chiu, çok sayıda can kaybı ve yaralanmaya yol açan yangın nedeniyle derin üzüntü duyduğunu dile getirirken hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

Lee, yangınla ilgili çalışmaları koordine etmek üzere kabinesiyle acil toplantı yaptı.

SON 63 YILIN EN ÖLÜMCÜL YANGINI

Facia, Hong Kong'da son 63 yılın en ölümcül yangını oldu. Ağustos 1962'de Sham Shui Po mahallesindeki bir binada çıkan yangında 44 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evsiz kalmıştı.

Binada depolanan yaklaşık havai fişekler yangının hızla üst katlara yayılmasına neden olmuştu.

Hong Kong'da kayıtlara geçen en ölümcül yangın ise 1948'de "tehlikeli maddeler" içeren 5 katlı bir deponun zemin katında meydana gelen patlamanın ardından çıkmış, 176 kişi hayatını kaybetmişti.