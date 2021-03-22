İngiltere’de sokaklar karıştı! Karakol ateşe verildi

İngiltere'nin Bristol kenti, dün akşam saatlerinde şiddet eylemlerine sahne oldu. Haftalardır ülke gündemini meşgul eden polis kuvvetlerinin yetkisinin artırılmasını ön gören yasa tasarısına tepki gösteren yüzlerce kişi, kent merkezinde bulunan karakola yürüdü. Özellikle bir polis memurunun zanlı olduğu 33 yaşındaki Sarah Everard cinayetiyle birlikte ülkede polisin yetkilerine karşı tepki giderek artarken, polisin protestolar üzerinde sivil halka karşı etkinliğinin artırılacak olması, gerilimi iyice tırmandırdı.