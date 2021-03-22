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’de sokaklar karıştı! Karakol ateşe verildi

'nin kenti, dün akşam saatlerinde şiddet eylemlerine sahne oldu. Haftalardır ülke gündemini meşgul eden polis kuvvetlerinin yetkisinin artırılmasını ön gören yasa tasarısına tepki gösteren yüzlerce kişi, kent merkezinde bulunan karakola yürüdü. Özellikle bir polis memurunun zanlı olduğu 33 yaşındaki cinayetiyle birlikte ülkede polisin yetkilerine karşı tepki giderek artarken, polisin protestolar üzerinde sivil halka karşı etkinliğinin artırılacak olması, gerilimi iyice tırmandırdı.

AA
Giriş Tarihi: 22.03.2021 09:00 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 09:02
İngiltere’de sokaklar karıştı! Karakol ateşe verildi

'de polise protestolara müdahale için daha fazla yetki veren yasa tasarısına karşı kentinde düzenlen gösteri, şiddet olaylarına dönüştü.

İngiltere’de sokaklar karıştı! Karakol ateşe verildi

Tasarı karşıtı yüzlerce kişi, merkezinde toplanarak Bridewell Polis Karakolu'na yürümeye başladı.

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İngiltere’de sokaklar karıştı! Karakol ateşe verildi

Polis, tasarının geri çekilmesini isteyen göstericilere karakola vardıklarında müdahale etti.

İngiltere’de sokaklar karıştı! Karakol ateşe verildi

Polise direnen eylemciler, karakolun camlarını taşlarken, polislere de havai fişekle karşılık verdi.

İngiltere’de sokaklar karıştı! Karakol ateşe verildi

Göstericiler, ayrıca karakol önündeki ve yakınlarındaki bir parktaki iki ayrı polis minibüsünü ateşe verdi.

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