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  • Dünya İngiltere'nin sıradışı başbakanı Boris Johnson'ı konuşuyor! İşte Boris Johnson'ın soyağacı...

Dünya İngiltere'nin sıradışı başbakanı 'ı konuşuyor! İşte Boris Johnson'ın soyağacı...

İngiltere'de yeni Başbakan belli oldu. Eski Dışişleri Bakanı ve Londra Belediye Başkanı , iktidardaki 'nin yeni lideri oldu. Bugün 'İn görevini bırakmasının ardından İngiltere Kraliçesi '. Elizabeth tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilmesi beklenen Boris Johnson son günlerin en çık konuşulan ismi haline geldi. Kökenlerinin 'y dayandığı iddia edilen Boris Johnson kimdir? İşte ilginç hayat hikayesi farklı siyasi mizacıyla İngiltere siyasetinin hep konuşulan ismi olan Boris Johnson'ın soyağacı...

Giriş Tarihi: 24.07.2019 10:43 Güncelleme Tarihi: 24.07.2019 14:55
Dünya İngiltere'nin sıradışı başbakanı Boris Johnson'ı konuşuyor! İşte Boris Johnson'ın soyağacı...

İngiltere'de, eski Dışişleri Bakanı ve Londra Belediye Başkanı , iktidardaki 'nin lideri seçildi. Johnson bugünhükümeti kurmakla görevlendirilecek ve ülkenin yeni başbakanı olacak.

Dünya İngiltere'nin sıradışı başbakanı Boris Johnson'ı konuşuyor! İşte Boris Johnson'ın soyağacı...

ALİ KEMAL'İN TORUNU

55 yaşındaki , öldürülen Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğlu.

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Dünya İngiltere'nin sıradışı başbakanı Boris Johnson'ı konuşuyor! İşte Boris Johnson'ın soyağacı...

Damat Ferit Paşa hükümetlerinde Maarif (Eğitim) ve Dahiliye Nazırlığı yapan Ali Kemal'ın babası Hacı Ahmet Rıza Efendi, 1813'te 'nın Kalfat köyünde doğmuştu.

Dünya İngiltere'nin sıradışı başbakanı Boris Johnson'ı konuşuyor! İşte Boris Johnson'ın soyağacı...

İLGİNÇ BİR SİYASİ FİGÜR

Eski bir gazeteci olan 'ın siyasi kariyeri ise 2001'de milletvekili seçilmesiyle başlamıştı. 2008-2016 arasında iki kez seçim kazanarak Londra Belediye Başkanı olarak görev yapan Johnson, 2016'daki Brexit referandumunda İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması için kampanya yürütenler arasında ön saflardaydı.

Dünya İngiltere'nin sıradışı başbakanı Boris Johnson'ı konuşuyor! İşte Boris Johnson'ın soyağacı...

Başbakan 'in hükümetinde yaklaşık iki yıl dışişleri bakanı olan Johnson, 9 Temmuz 2018'de istifa etmişti.

Dünya İngiltere'nin sıradışı başbakanı Boris Johnson'ı konuşuyor! İşte Boris Johnson'ın soyağacı...

İstifa açıklamasında, "May, İngiltere'yi koloni statüsünde kalacağı yarım bir Brexit'e götürüyor" diyen Johnson, kariyeri boyunca dikkatleri üzerine çeken tartışmalı bir isim oldu.

Dünya İngiltere'nin sıradışı başbakanı Boris Johnson'ı konuşuyor! İşte Boris Johnson'ın soyağacı...

NEW YORK'TA DOĞDU

Tam adı Alexander Boris de Pfeffel Johnson olan 'nin yeni lideri, 19 Haziran 1964'te New York'ta doğdu. Eton Koleji'nden mezun olduktan sonra Oxford Üniversitesi'nde eğitim gördü.

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