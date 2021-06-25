iOS 15 güncellemesini alacak iPhone modelleri! Apple resmi güncelleme listesini paylaştı!

Apple haziran ayı başında düzenlediği WWDC 2021 etkinliğinde iOS 15'i resmen tanıttı. Yeni işletim sistemiyle birlikte iPhone'lar birçok yeni özelliğe kavuşacak. Diğer yandan iOS 15 güncellemesini alacak ve almayacak iPhone'lar da belli oldu. Böylece güncelleme konusunda dedikodulara son nokta koyuldu. Lafı daha fazla uzatmadan Apple'ın iOS 15 güncelleme listesine bakalım.