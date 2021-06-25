Giriş Tarihi: 25.06.2021 10:14Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 10:16
iOS 15 güncellemesini alacak iPhone modelleri! Apple resmi güncelleme listesini paylaştı!
Hangi iPhone'lar iOS 15'e güncellenecek? Apple'ın desteği kestiği iPhone modelleri nedir? Bu ve benzeri sorular sonunda cevabını buldu. Geçtiğimiz haftalar içinde sızıntı listeler internette dolanıyordu, fakat Apple'ın iOS 15'i resmi olarak tanıtmasıyla birlikte güncelleme alacak ve almayacak iPhone'lar belli oldu. İşte iOS 15'e güncellenecek iPhone modelleri...