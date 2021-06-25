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Haberler Galeri iOS 15 güncellemesini alacak iPhone modelleri! Apple resmi güncelleme listesini paylaştı!
Giriş Tarihi: 25.06.2021 10:14 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 10:16

iOS 15 güncellemesini alacak iPhone modelleri! Apple resmi güncelleme listesini paylaştı!

Hangi iPhone'lar iOS 15'e güncellenecek? Apple'ın desteği kestiği iPhone modelleri nedir? Bu ve benzeri sorular sonunda cevabını buldu. Geçtiğimiz haftalar içinde sızıntı listeler internette dolanıyordu, fakat Apple'ın iOS 15'i resmi olarak tanıtmasıyla birlikte güncelleme alacak ve almayacak iPhone'lar belli oldu. İşte iOS 15'e güncellenecek iPhone modelleri...

iOS 15 güncellemesini alacak iPhone modelleri! Apple resmi güncelleme listesini paylaştı!

Apple haziran ayı başında düzenlediği WWDC 2021 etkinliğinde iOS 15'i resmen tanıttı. Yeni işletim sistemiyle birlikte iPhone'lar birçok yeni özelliğe kavuşacak. Diğer yandan iOS 15 güncellemesini alacak ve almayacak iPhone'lar da belli oldu. Böylece güncelleme konusunda dedikodulara son nokta koyuldu. Lafı daha fazla uzatmadan Apple'ın iOS 15 güncelleme listesine bakalım.

iOS 15 güncellemesini alacak iPhone modelleri! Apple resmi güncelleme listesini paylaştı!

IOS 15 GÜNCELLEMESİNİ ALACAK IPHONE'LAR

iPhone 12 Mini
iPhone 12
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max

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iOS 15 güncellemesini alacak iPhone modelleri! Apple resmi güncelleme listesini paylaştı!

iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone SE 2020

iOS 15 güncellemesini alacak iPhone modelleri! Apple resmi güncelleme listesini paylaştı!

iPhone X
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR

iOS 15 güncellemesini alacak iPhone modelleri! Apple resmi güncelleme listesini paylaştı!

iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 8
iPhone 8 Plus

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