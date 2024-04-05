İran-İsrail gerilimi tırmanıyor! Netanyahu teyakkuza geçti ülkede yüksek alarm ilan edildi!

İSRAİL'DEN İRAN'A ÜLTİMATOM!

İran'ın olası intikam saldırısına hazırlanan İsrail'den İran'a adeta ültimatom gönderdi. İsrailli yetkililer Axios'a, İsrail'in ABD'ye, İran'ın bu hafta başında Suriye'deki ölümcül saldırısına misilleme olarak kendi topraklarından İsrail'e saldırı düzenlemesi durumunda İsrail'den güçlü bir tepki alacağını ve mevcut çatışmayı başka bir düzeye taşıyacağını söylediğini söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu da İsrail'in İran'a karşı kendisini koruyacağını ilan etti.