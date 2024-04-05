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Haberler Galeri İran-İsrail gerilimi tırmanıyor! Netanyahu teyakkuza geçti ülkede yüksek alarm ilan edildi!
Giriş Tarihi: 05.04.2024 11:57 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 11:57

İran-İsrail gerilimi tırmanıyor! Netanyahu teyakkuza geçti ülkede yüksek alarm ilan edildi!

İsrail'in İran Şam Büyükelçiliği'ne düzenlediği saldırıda Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2 generalin hayatını kaybetmesi üzerine Orta Doğu'da gerilim yükseldi. Hamaney'in "Siyonist rejim tokadı yiyecek" açıklamasının ardından İsrail panikledi... İran'ın intikam saldırısına hazırlanan İsrail'de yedek askerler orduya çağırıldı, elçiliklere uyarı üstüne uyarı geçildi. Bir kez daha ABD'nin desteğini alan Netanyahu'dan Hamaney'e misilleme geldi: Bize zarar verenlere biz de zarar vereceğiz!

İran-İsrail gerilimi tırmanıyor! Netanyahu teyakkuza geçti ülkede yüksek alarm ilan edildi!

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin'e saldırıları devam ederken Orta Doğu'da tansiyon yine yükseldi. 2 Nisan'da İsrail'in İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına düzenlediği saldırıda aralarında Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2 generalin de olduğu toplam 7 kişi hayatını kaybetti.

İran-İsrail gerilimi tırmanıyor! Netanyahu teyakkuza geçti ülkede yüksek alarm ilan edildi!

Saldırı sonrası İran lideri Ali Hamaney'den tehdit gibi açıklamalar geldi. Rejime yakınlığı ile bilinen Tehran Times'ta yer alan habere göre Hamaney 'İsrail suratına tokat yiyecek' sözleriyle İsrail'e gözdağı verdi.

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İran-İsrail gerilimi tırmanıyor! Netanyahu teyakkuza geçti ülkede yüksek alarm ilan edildi!

Hamaney'in "Siyonist rejimin Gazze'deki yenilgisi devam edecek ve bu rejim çöküşe yaklaşacak" sözleri üzerine İsrail ordusu alarma geçti. Yeni tedbirler alan İsrail'in yedek askerleri orduya çağırdığı iddia edildi.

İran-İsrail gerilimi tırmanıyor! Netanyahu teyakkuza geçti ülkede yüksek alarm ilan edildi!

Dün, büyükelçilik saldırısında hayatını kaybedenlerin cenazesine katılan Ali Hamaney, misilleme saldırısı mesajı verirken İsrail'de yüksek alarma geçildi.

İran-İsrail gerilimi tırmanıyor! Netanyahu teyakkuza geçti ülkede yüksek alarm ilan edildi!

İSRAİL'DEN İRAN'A ÜLTİMATOM!

İran'ın olası intikam saldırısına hazırlanan İsrail'den İran'a adeta ültimatom gönderdi. İsrailli yetkililer Axios'a, İsrail'in ABD'ye, İran'ın bu hafta başında Suriye'deki ölümcül saldırısına misilleme olarak kendi topraklarından İsrail'e saldırı düzenlemesi durumunda İsrail'den güçlü bir tepki alacağını ve mevcut çatışmayı başka bir düzeye taşıyacağını söylediğini söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu da İsrail'in İran'a karşı kendisini koruyacağını ilan etti.

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