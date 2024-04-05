Giriş Tarihi: 05.04.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
11:57
İran-İsrail gerilimi tırmanıyor! Netanyahu teyakkuza geçti ülkede yüksek alarm ilan edildi!
İsrail'in İran Şam Büyükelçiliği'ne düzenlediği saldırıda Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2 generalin hayatını kaybetmesi üzerine Orta Doğu'da gerilim yükseldi. Hamaney'in "Siyonist rejim tokadı yiyecek" açıklamasının ardından İsrail panikledi... İran'ın intikam saldırısına hazırlanan İsrail'de yedek askerler orduya çağırıldı, elçiliklere uyarı üstüne uyarı geçildi. Bir kez daha ABD'nin desteğini alan Netanyahu'dan Hamaney'e misilleme geldi: Bize zarar verenlere biz de zarar vereceğiz!