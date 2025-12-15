İskoçya’da 20 yatak odalı şato İstanbul’da bir daire fiyatına satılıyor! İşte istenen fiyat

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 15.12.2025 10:23

Emlak piyasasında dikkat çeken bir ilan sosyal medyada gündem oldu. İskoçya'nın Rum Adası'nda bulunan 20 yatak odalı Kinloch Şatosu, Londra ve İstanbul'da merkezi bir semtte satılan bir daireyle neredeyse aynı fiyata satışa çıkarıldı. Tarihi dokusu, devasa alanı ve görkemiyle öne çıkan yapı, "Bu paraya şehirde daire mi, adada şato mu?" sorusunu akıllara getirdi.

Daily Mail gazetesinde yer alan bir habere göre, İskoçya'da bulunan 20 yatak odalı tarihi bir kale, Londra'daki bir daireyle neredeyse aynı fiyata satışa çıktı. Bu durum, emlak ilanını görenlerin sosyal medyada esprili yorumlar yapmasına neden oldu. Bazı kullanıcılar, bu kaleyi alabilmek için Londra'daki "belediyenin kendilerine verdiği" evlerini satmaya hazır olduklarını dile getirdi.

KALENİN İÇİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Feribotla ulaşım sağlanan Kinloch Kalesi, emlak ilanında "İskoçya'nın en ikonik ada yapılarından birini yeniden hayata döndürmek için nadir bir fırsat" olarak tanıtılıyor.

Toplam 30 bin 979 metrekarelik kullanım alanına sahip kırmızı tuğlalı, müstakil yapı İskoçya'ya bağlı Rum Adası'nda yer alıyor. Kalede dokuz banyo, yedi büyük salon ve duvarlarla çevrili özel bir bahçe bulunuyor.

Kalede; üst katlardan görülebilen geniş bir ana salon, misafir kabul odası, yemek salonu, bilardo odası, balo salonu, oturma odası ve kütüphane yer alıyor. Bu alanların tamamının, yapıldığı dönemin ihtişamını ve el işçiliğini hâlâ koruduğu belirtiliyor.

Paylaşılan fotoğraflar, 19. yüzyıldan kalma odaların tüm görkemiyle ayakta olduğunu gözler önüne seriyor. Duvarlarda eski portreler asılı, tavanlardan dikkat çekici süs eşyaları sarkıyor. Giriş salonunda ise çok sayıda geyik başı bulunuyor.

"BU PARAYA GERÇEKTEN İNANILMAZ BİR MÜLK"

Kale ilanı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar "Buna aşık olmamak imkansız" derken, bazıları da buranın "insanı deliliğe sürükleyebilecek kadar izole ve sıra dışı bir yer" olduğunu söyledi.

Bir kullanıcı, "Zone 2'deki iki yatak odalı eski belediye dairemi satar, bu kaleyi alırım" yorumunu yaptı.

Bir başka kullanıcı ise, "Bu paraya gerçekten inanılmaz bir mülk" ifadelerini kullandı.

"KALEYE YENİDEN HAYAT VERMEK İÇİN EŞSİZ BİR ŞANS"

Kinloch Kalesi'nin satışını üstlenen Savills ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kinloch Kalesi, tarihi değeri son derece yüksek, simgesel bir İskoç kalesini satın almak için nadir bir fırsat sunuyor. Özel konut, butik otel ya da kültürel bir mekân olarak değerlendirilebilir. Bu yapı, İskoçya'nın en önemli binalarından birine yeniden hayat vermek için eşsiz bir şans."

Savills ayrıca kalenin son yıllarda kısmen yenilendiğini, ancak yeniden tam anlamıyla yaşanabilir ya da turistik bir tesis hâline gelmesi için büyük çaplı bir restorasyon gerektiğini belirtti. Bu çalışmaların maliyetinin, kullanım amacına göre 10 milyon sterlin veya daha fazla olabileceği ifade edildi.

Kalenin, 1892 ile 1895 yılları arasında Sir George Bullough'un dünya seyahatlerinden ve lüks zevklerinden ilham alınarak inşa edildiği belirtiliyor. O dönemde toplanan ve farklı ülkelerden getirilen pek çok değerli eşyanın da hâlâ kale içinde bulunduğu aktarılıyor.

İŞTE KALENİN FİYATI

Tarihi Kinloch Şatosu, 700 bin sterlin bedelle satışa sunuldu. Bu rakam, İngiltere emlak piyasasında Londra ve İstanbul gibi metropollerde tek bir daireye ödenen fiyat seviyesinde değerlendiriliyor.

İNGİLTERE'DEKİ BİR DAİRE İLE KARŞILAŞTIRMA

Öte yandan Londra'nın Borough bölgesinde, Southwark Bridge Road üzerinde yer alan tek yatak odalı bir daire ise 742 bin 300 sterlin bedelle satışa çıkarıldı. Dairenin büyüklüğü yalnızca 537 metrekare.

Bu daire, İskoçya'daki kale ile kıyaslandığında oldukça sınırlı bir yaşam alanı sunuyor. Evde sadece bir banyo bulunuyor ve daire, 41 katlı bir gökdelenin yalnızca tek katında yer alıyor.

Paylaşılan fotoğraflarda evin oldukça sade olduğu görülüyor. Salon ve mutfak aynı alan içinde yer alırken, yatak odası da oldukça küçük görünüyor.

Modern ve minimalist tasarıma sahip olan daire, gri tonlarıyla döşenmiş. Bu sade ve çağdaş stil, İskoç kalesinin gösterişli, tarihi ve ağır dekorasyonuyla tam bir tezat oluşturuyor.