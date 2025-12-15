İskoçya’da 20 yatak odalı şato İstanbul’da bir daire fiyatına satılıyor! İşte istenen fiyat

"KALEYE YENİDEN HAYAT VERMEK İÇİN EŞSİZ BİR ŞANS"

Kinloch Kalesi'nin satışını üstlenen Savills ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kinloch Kalesi, tarihi değeri son derece yüksek, simgesel bir İskoç kalesini satın almak için nadir bir fırsat sunuyor. Özel konut, butik otel ya da kültürel bir mekân olarak değerlendirilebilir. Bu yapı, İskoçya'nın en önemli binalarından birine yeniden hayat vermek için eşsiz bir şans."