Giriş Tarihi: 20.09.2024 09:43
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024
10:01
İsrail askerlerinin alçak görüntüleri! Katlettikleri Filistinlilerin naaşlarına işkence: Tekmeleyerek çatıdan attılar!
İsrail Filistin halkına uyguladığı işkencenin dozunu her geçen gün artırıyor. Katliam sınırlarını genişleten, Filistin topraklarında neredeyse işgal etmedik yer bırakmayan İsrail ordusu, vahşice katlettikleri sivillere zulmetmekten de geri durmuyor. Son olarak Batı Şeria'da bulunan Cenin kentine baskın düzenleyen İsrail askerleri, öldürdükleri sivillerin cenazelerine işkence uygularken görüntülendi.