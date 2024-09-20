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Haberler Galeri İsrail askerlerinin alçak görüntüleri! Katlettikleri Filistinlilerin naaşlarına işkence: Tekmeleyerek çatıdan attılar!
Giriş Tarihi: 20.09.2024 09:43 Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 10:01

İsrail askerlerinin alçak görüntüleri! Katlettikleri Filistinlilerin naaşlarına işkence: Tekmeleyerek çatıdan attılar!

İsrail Filistin halkına uyguladığı işkencenin dozunu her geçen gün artırıyor. Katliam sınırlarını genişleten, Filistin topraklarında neredeyse işgal etmedik yer bırakmayan İsrail ordusu, vahşice katlettikleri sivillere zulmetmekten de geri durmuyor. Son olarak Batı Şeria'da bulunan Cenin kentine baskın düzenleyen İsrail askerleri, öldürdükleri sivillerin cenazelerine işkence uygularken görüntülendi.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
AA
İsrail askerlerinin alçak görüntüleri! Katlettikleri Filistinlilerin naaşlarına işkence: Tekmeleyerek çatıdan attılar!

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen bir Filistinlinin cenazesini tekmeleyerek çatıdan attığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

İsrail askerlerinin alçak görüntüleri! Katlettikleri Filistinlilerin naaşlarına işkence: Tekmeleyerek çatıdan attılar!

KAN DONDURAN GÖRÜNTÜLER

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kentinin Kabatiya beldesine bugün baskın düzenledi. Baskında bir evi kuşatan İsrail askerlerinin saldırısında 3 Filistinli öldü.

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İsrail askerlerinin alçak görüntüleri! Katlettikleri Filistinlilerin naaşlarına işkence: Tekmeleyerek çatıdan attılar!

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail askerleri 3 Filistinlinin cenazesini bulundukları evin çatısından aşağı attı. Sosyal medyada yer alan görüntüde, 3 İsrail askerinin ölen Filistinlilerin cenazelerinin bulunduğu binanın çatısında olduğu görülüyor.

Batı Şeria'da skandal görüntü! İsrail askerleri, Filistinlilerin cenazelerini tekmeleyerek çatıdan attı! | Video

İsrail askerlerinin alçak görüntüleri! Katlettikleri Filistinlilerin naaşlarına işkence: Tekmeleyerek çatıdan attılar!

Askerlerden birinin ölen Filistinlilerden birinin cenazesini teklemeyerek çatının kenarına ittiği cep telefonu kamerasına yansıyor. Daha sonra bu Filistinlinin naaşı İsrail askerince çatıdan aşağı atılıyor.

İsrail askerlerinin alçak görüntüleri! Katlettikleri Filistinlilerin naaşlarına işkence: Tekmeleyerek çatıdan attılar!

Görgü tanıkları ayrıca Filistinlilerin naaşlarının İsrail'e ait buldozerlerle olay yerinden götürüldüğünü aktardı.

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