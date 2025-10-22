İsrail basını Kızılelma’nın gücünü itiraf etti: “Gökyüzü savaşçıları F-35’e meydan okuyor”

"OYUN DEĞİŞTİRİCİ" RADAR TEKNOLOJİSİ

Maariv'in haberinde, MURAD-100A radarı savaş uçakları ve insansız hava araçları için özel olarak tasarlanmış çok işlevli bir AESA (Aktif Elektronik Taramalı Dizi) sistemi olarak tanımlanırken, Radar'ın Galyum Nitrür (GaN) tabanlı güç yükselteç teknolojisi sayesinde önceki nesillere göre daha yüksek verimlilik, dayanıklılık ve performans sunduğu ifade edildi.

Sistemin en dikkat çekici özelliği, mekanik hareket gerektirmeyen elektronik yönlendirme yeteneğiyle 360 derecelik bir görüş alanında son derece hızlı tarama yapabilmesi. Radar aynı anda arama, takip ve saldırı görevlerini gerçekleştirebiliyor.