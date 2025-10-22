Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 22.10.2025 10:39

İsrail basını Kızılelma'nın gücünü itiraf etti: "Gökyüzü savaşçıları F-35'e meydan okuyor"

İsrail merkezli Maariv gazetesine göre, Türkiye savunma sanayisinde dikkat çekici bir başarıya imza attı. Gazetede, ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD-100A gelişmiş AESA radarının Baykar'ın Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağına entegre edilerek ilk test uçuşunu başarıyla tamamladığı ifade edilerek, bu gelişmenin Türkiye'yi hava savaşı ve gözetleme alanında tam bağımsız bir güç haline getirme yolunda atılmış stratejik bir adım olarak değerlendirildiği vurgulandı.

İsrail basını Kızılelma'nın gücünü itiraf etti: Gökyüzü savaşçıları F-35'e meydan okuyor

İsrail merkezli Maariv gazetesi, Türkiye'nin hava gücünde tam bağımsızlık yolunda tarihi eşiği geçtiğinin altı çizildi. ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD-100A gelişmiş AESA radarının Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağına entegre edilerek ilk test uçuşunu başarıyla tamamladığı bunun da Türkiye'yi hava savaşında büyük bir güç haline getirdiği belirtildi.

"OYUN DEĞİŞTİRİCİ" RADAR TEKNOLOJİSİ

Maariv'in haberinde, MURAD-100A radarı savaş uçakları ve insansız hava araçları için özel olarak tasarlanmış çok işlevli bir AESA (Aktif Elektronik Taramalı Dizi) sistemi olarak tanımlanırken, Radar'ın Galyum Nitrür (GaN) tabanlı güç yükselteç teknolojisi sayesinde önceki nesillere göre daha yüksek verimlilik, dayanıklılık ve performans sunduğu ifade edildi.

Sistemin en dikkat çekici özelliği, mekanik hareket gerektirmeyen elektronik yönlendirme yeteneğiyle 360 derecelik bir görüş alanında son derece hızlı tarama yapabilmesi. Radar aynı anda arama, takip ve saldırı görevlerini gerçekleştirebiliyor.

Maariv, ASELSAN'ın bu sistemle ABD'nin F-35 savaş uçaklarında kullanılan AN/APG-81 radarına denk bir teknoloji ürettiğini belirtiyor. Ayrıca radarın elektronik karıştırmaya karşı dayanıklılığı ve uzun menzili, Türkiye'nin hava savunma kabiliyetini yeni bir seviyeye taşıdığını ifade etti.

BAŞARILI TEST SÜRECİ

İsrail merkezli Maariv'e göre, radarın entegrasyonu öncesinde Bayraktar AKINCI üzerinde bir dizi test gerçekleştirildi. Bu testlerde radar, çok sayıda hava hedefini tespit edip yüksek çözünürlüklü görüntüleri başarıyla yer kontrol merkezine iletti.

En kritik aşama ise radarın KIZILELMA PT-5 prototipine entegre edilmesiyle tamamlandı. Bu uçuş, sistemin gerçek operasyonel koşullarda çalışabilirliğini kanıtladı. Türk yetkililer, bu başarıyı "hava muharebesinde yeni bir özerklik dönemi" olarak nitelendirdi.

KIZILELMA: TÜRKİYE'NİN GELECEK NESİL HAYALET UÇAĞI

Maariv'in analizinde, KIZILELMA isminin Türk kültüründe "ulusal ideal"i temsil eden sembolik bir anlam taşıdığı vurgulanıyor. Türkiye'nin geliştirdiği ilk insansız hayalet savaş uçağı olan KIZILELMA, hava muharebesi, hassas saldırı ve düşman hava savunmasının bastırılması (SEAD) görevlerinde kullanılmak üzere tasarlandı.

Haberde uçağın düşük radar görünürlüğüne sahip tasarımı, kısa pist kalkış-iniş kabiliyeti ve yüksek manevra yeteneğiyle dikkat çektiği ve en çarpıcı özelliğinin tam otonom uçuş veya sürü (swarm) formasyonunda görev yapabilme kabiliyeti olduğunun altı çizilerek, ayrıca gelişmiş yapay zekâ sistemiyle tehditleri analiz edip gerçek zamanlı taktik kararlar alabildiği vurgulandı.

KIZILELMA'nın lazer güdümlü bombalar, hava-hava füzeleri ve seyir füzeleri dahil geniş bir mühimmat yelpazesiyle donatılmış durumda olduğuna yer verildi.

İLERİ GELİŞTİRME PROGRAMI

KIZILELMA programı, planlanan geliştirme aşamalarına uygun biçimde ilerliyor. PT-3 ve PT-4 prototipleri aerodinamik testleri başarıyla tamamlarken, PT-5 prototipi radar entegrasyonu ile projenin yeni bir aşamasına geçti.

KÜRESEL STRATEJİK ÖNEMİ

Maariv'e göre, MURAD-100A radarının KIZILELMA'ya entegrasyonu, Türkiye'nin tam güvenlik özerkliği hedefini görünür hale getirdi. Ankara, gelişmiş sensörleri, uçak gövdelerini ve hava sistemlerini tamamen yerli olarak üreterek dışa bağımlılığı ortadan kaldırıyor.

Haberde, AESA radar teknolojisi, gizlilik (stealth) ve yapay zekâ sistemlerinin birleşiminin, Türkiye'yi ileri hava gücü geliştiren ülkeler arasında üst sıralara taşıdığı vurgulanıyor. Ayrıca bu gelişmenin Türkiye'nin elektronik harp ve hava savunma ekosistemini güçlendirmeye yönelik geniş kapsamlı stratejisinin bir parçası olduğu ve Türk savunma sanayisinin son yıllarda kat ettiği büyük ilerlemenin açık bir göstergesi olduğu belirtildi.