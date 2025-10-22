Giriş Tarihi: 22.10.2025 10:39
İsrail basını Kızılelma’nın gücünü itiraf etti: “Gökyüzü savaşçıları F-35’e meydan okuyor”
İsrail merkezli Maariv gazetesine göre, Türkiye savunma sanayisinde dikkat çekici bir başarıya imza attı. Gazetede, ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD-100A gelişmiş AESA radarının Baykar'ın Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağına entegre edilerek ilk test uçuşunu başarıyla tamamladığı ifade edilerek, bu gelişmenin Türkiye'yi hava savaşı ve gözetleme alanında tam bağımsız bir güç haline getirme yolunda atılmış stratejik bir adım olarak değerlendirildiği vurgulandı.