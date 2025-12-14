İsrail basını Netanyahu’nun asıl korkusunu yazdı: Türkiye karşıtı gizli hamle boşa çıktı!

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 14.12.2025 10:49 Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 11:04

İsrail basını, Siyonist lider Binyamin Netanyahu'nun, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satılmasını engellemek amacıyla yürüttüğü gizli bir toplantının "hayal kırıklığı yarattığını" yazdı. Maariv gazetesi, Netanyahu'nun asıl korkusunun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkışları ve Türkiye'nin artan askeri gücü olduğunu yazdı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere 29 Aralık'ta Florida eyaletindeki Mar-a-Lago malikanesine yapacağı ziyaret öncesi Maariv gazetesinde "Erdoğan'ın konuşması İsrail'i sarstı" başlıklı dikkat çeken bir haber yayımlandı.

"NETANYAHU'NUN ASIL KORKUSU BAŞKAN ERDOĞAN"

Maariv, Netanyahu'nun Trump ile yapması beklenen görüşme öncesinde, ABD Başkanı'nın kararını etkilemeye çalışacağını ve ABD'nin uzun yıllardır süregelen politikasındaki olası bir değişimden duyulan İsrail endişesini dile getireceğini yazdı.

Ancak habere göre, Netanyahu'nun İsrail aleyhine olası bir ABD politika değişikliğinden daha büyük bir endişesi var. Bu da Trump'ın Türkiye'ye dengeleri değiştirecek nitelikte savaş uçakları satmaya oldukça istekli olması.

Maariv'e göre, İsrailli yetkililer, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Temmuz 2024'te yaptığı bir konuşmadan dolayı hala tedirgin.

İsrailli gazete, Başkan Erdoğan'ın, "Biz çok güçlü olmalıyız ki, bu İsrail Filistin'e bunu yapamasın. Libya'ya, Karabağ'a nasıl girdiysek benzerini onlara da aynen yaparız." ifadelerini hatırlatarak F-35 savaş uçaklarıyla daha da güçlendirilebilecek Türk ordusunun, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) içinde ciddi bir endişeye yol açtığını belirtti.

Maariv, Türkiye'ye F-35 satışının ve İsrail'e yönelik son yıllardaki sözleri nedeniyle Başkan Erdoğan'ın Netanyahu'yu korkuttuğunu vurguladı.

"TÜRKİYE KONUSUNDA AÇIK BİR İTİRAZ YÜKSELTMEKTEN KAÇINIYOR"

İsrailli gazeteye göre Netanyahu, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışı konusunda Trump'la doğrudan karşı karşıya gelmekten çekiniyor ve Beyaz Saray ile ilişkilerine zarar gelmesinden endişe ederek perde arkasından baskı kurmayı tercih ediyor.

Haberde, Netanyahu'nun Trump ile ters düşmemek için Türkiye konusunda açık bir itiraz yükseltmekten kaçındığının altı çizildi.

"İSRAİL GİZLİ GÖRÜŞMEDEN UMDUĞUNU BULAMADI"

Maariv, Netanyahu'nun 1 Aralık akşamı ofisinde, F-35 savaş uçaklarının üreticisi ABD'li Lockheed Martin şirketinin CEO'su Frank S. John ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Habere göre, görüşmenin ana gündemi, bölgedeki diğer ülkelerin F-35 savaş uçakları satın alması durumunda İsrail'in Orta Doğu'da kendini nasıl koruyacağıydı. Görüşmenin ayrıntılarına vakıf kaynaklar, toplantıyı İsrail tarafı açısından "uzun ve hayal kırıklığı yaratan" bir görüşme olarak nitelendirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN-TRUMP İLİŞKİSİ RAHATSIZ ETTİ

Maariv son olarak, Trump ile Başkan Erdoğan arasındaki iyi ilişkiler nedeniyle, ABD Başkanı'nın Türkiye'ye F-35 satışı yönünde adım atabileceğini belirtti.