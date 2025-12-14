İsrail basını Netanyahu’nun asıl korkusunu yazdı: Türkiye karşıtı gizli hamle boşa çıktı!

Maariv'e göre, İsrailli yetkililer, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Temmuz 2024'te yaptığı bir konuşmadan dolayı hala tedirgin.

İsrailli gazete, Başkan Erdoğan'ın, "Biz çok güçlü olmalıyız ki, bu İsrail Filistin'e bunu yapamasın. Libya'ya, Karabağ'a nasıl girdiysek benzerini onlara da aynen yaparız." ifadelerini hatırlatarak F-35 savaş uçaklarıyla daha da güçlendirilebilecek Türk ordusunun, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) içinde ciddi bir endişeye yol açtığını belirtti.