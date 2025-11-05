İsrail basını Türkiye’nin yükselişini kabul etti: Türk savunma sanayisi büyüyor! ‘Ankara bölgesel barış aktörü’

"TÜRK MODELİ DİĞER ÜLKELERE ÖRNEK OLDU"

Maariv'e göre, Türkiye'nin savunma sanayisindeki sürekli büyüme diğer ülkeler tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle Afrika ülkeleri, Somali'deki Türk modeli örnek alınarak kendi topraklarında benzer sistemlerin uygulanmasını talep ediyor. Örneğin Senegal, kendi deniz devriye uçağı faaliyette olmadığı için Türkiye'den bu tür bir uçak talebinde bulundu.