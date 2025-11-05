Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İsrail basını Türkiye’nin yükselişini kabul etti: Türk savunma sanayisi büyüyor! ‘Ankara bölgesel barış aktörü’
Giriş Tarihi: 05.11.2025 11:15

İsrail basını Türkiye’nin yükselişini kabul etti: Türk savunma sanayisi büyüyor! ‘Ankara bölgesel barış aktörü’

İsrail medyası, Türkiye'nin savunma sanayisinin hızlı gelişimini ve artan bölgesel etkisini manşetine taşıdı. Maariv gazetesi, Ankara'nın askeri gücünün ulusal sınırları aşarak bölgesel istikrarın temel unsurlarından biri haline geldiğini itiraf etti. Ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sonraki adımının Türkiye'nin ulusal savunma projelerini hızla ilerletmek olduğu vurgulandı.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
İsrail basını Türkiye’nin yükselişini kabul etti: Türk savunma sanayisi büyüyor! ‘Ankara bölgesel barış aktörü’

Türkiye'nin yükselen savunma sanayisini yakından izleyen İsrail basınından Maariv gazetesi, "Artan savunma gücü: Erdoğan Türkiye'nin bir sonraki adımını açıkladı" başlıklı dikkat çeken bir analiz habere imza attı.

İsrail basını Türkiye’nin yükselişini kabul etti: Türk savunma sanayisi büyüyor! ‘Ankara bölgesel barış aktörü’

BAŞKAN ERDOĞAN'IN BİR SONRAKİ ADIMINI YAZDILAR

Haberde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına atıfta bulunularak, "Türkiye'nin ulusal savunma projelerini hızla ilerleteceği ve Avrupa'daki müttefikleriyle güvenlik iş birliğini derinleştireceği" belirtildi. Bu adımların, Türkiye Yüzyılı vizyonunun bir parçası olduğu vurgulandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İsrail basını Türkiye’nin yükselişini kabul etti: Türk savunma sanayisi büyüyor! ‘Ankara bölgesel barış aktörü’

İsrailli gazete haberinde, Başkan Erdoğan'ın, "Tüm açık ve gizli engelleme girişimlerine rağmen savunma sanayisinde tarih yazmaya devam ettik" sözlerine yer verdi.

İsrail basını Türkiye’nin yükselişini kabul etti: Türk savunma sanayisi büyüyor! ‘Ankara bölgesel barış aktörü’

ALTAY TANKINI MERCEK ALTINA ALDILAR

Maariv, Başkan Erdoğan'ın Altay tankı hakkındaki açıklamalarına da özel bir parantez açtı. Haberde, Ankara'da açılan BMC tesisinin, yeni nesil tank ve zırhlı araç üretiminde Avrupa'nın ilk üç, dünyanın ise ilk beş tesisi arasında yer aldığının altı çizildi.

İsrail basını Türkiye’nin yükselişini kabul etti: Türk savunma sanayisi büyüyor! ‘Ankara bölgesel barış aktörü’

Yerli üretim ana muharebe tankı Altay'ların ilk teslimatlarının Türk Silahlı Kuvvetlerine yapıldığı, altı yıl içinde toplam 250 tankın teslim edilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

İsrail basını Türkiye’nin yükselişini kabul etti: Türk savunma sanayisi büyüyor! ‘Ankara bölgesel barış aktörü’

TÜRKİYE'NİN HAVA SAVUNMA KABİLİYETLERİ İSRAİL'İN YAKIN TAKİBİNDE

Haberde, Türkiye'nin hava savunma kabiliyetlerindeki ilerlemeye dikkat çekildi.

Maariv haberinde, "İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile yapılan görüşmeler sonucunda Türkiye'ye Eurofighter savaş uçaklarının tedarikine ilişkin yeni güvenlik anlaşmalarına varıldı" ifadelerini kullandı.

İsrail basını Türkiye’nin yükselişini kabul etti: Türk savunma sanayisi büyüyor! ‘Ankara bölgesel barış aktörü’

İsrailli gazete, yerli savunma sanayi ürünü KAAN ve HÜRJET projelerine de değindi. İspanya'nın 45 adet HÜRJET uçağı satın alma onayının, Türkiye'ye duyulan uluslararası güveni artırdığı vurgulandı.

İsrail basını Türkiye’nin yükselişini kabul etti: Türk savunma sanayisi büyüyor! ‘Ankara bölgesel barış aktörü’

Haberde, Başkan Erdoğan'ın, "Türkiye'nin artan savunma kabiliyetlerinin ulusal güç ve bağımsızlığın simgesi olduğu, bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağladığı" sözleri hatırlatıldı.

İsrail basını Türkiye’nin yükselişini kabul etti: Türk savunma sanayisi büyüyor! ‘Ankara bölgesel barış aktörü’

"TÜRK MODELİ DİĞER ÜLKELERE ÖRNEK OLDU"

Maariv'e göre, Türkiye'nin savunma sanayisindeki sürekli büyüme diğer ülkeler tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle Afrika ülkeleri, Somali'deki Türk modeli örnek alınarak kendi topraklarında benzer sistemlerin uygulanmasını talep ediyor. Örneğin Senegal, kendi deniz devriye uçağı faaliyette olmadığı için Türkiye'den bu tür bir uçak talebinde bulundu.

İsrail basını Türkiye’nin yükselişini kabul etti: Türk savunma sanayisi büyüyor! ‘Ankara bölgesel barış aktörü’

"TÜRKİYE DİPLOMASİNİN MERKEZİ"

İsrailli gazete, Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası çatışmaların çözümünde giderek daha çok aranan bir ortak haline geldiği ve küresel etkisinin istikrarlı biçimde arttığının altını çizerek, "Bu tür talepler, Türk Silahlı Kuvvetlerine duyulan yüksek güveni yansıtırken, Türkiye'nin diplomasi merkezi ve bölgesel bir barış aktörü olarak konumunu daha da güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.