Giriş Tarihi: 05.11.2025 11:15
İsrail basını Türkiye’nin yükselişini kabul etti: Türk savunma sanayisi büyüyor! ‘Ankara bölgesel barış aktörü’
İsrail medyası, Türkiye'nin savunma sanayisinin hızlı gelişimini ve artan bölgesel etkisini manşetine taşıdı. Maariv gazetesi, Ankara'nın askeri gücünün ulusal sınırları aşarak bölgesel istikrarın temel unsurlarından biri haline geldiğini itiraf etti. Ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sonraki adımının Türkiye'nin ulusal savunma projelerini hızla ilerletmek olduğu vurgulandı.